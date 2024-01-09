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台南應大暖心房東洪義霖事業有成 給學生辦年終尾牙

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應大暖心房東洪義霖事業有成，給學生辦年終尾牙。圖／學校教官提供
台南應大暖心房東洪義霖事業有成，給學生辦年終尾牙。圖／學校教官提供

房東房客辦尾牙很少見！台南應用科大學生房客口中的「洪爸爸」房東洪義霖，連續18年辦尾牙餐會，宴請學生房客。畢業季或重要節日還辦畢業餐會或送禮，讓離鄉求學的大學生感覺好窩心。洪義霖只簡單表示，自己的小孩也在外求學，為人父何嘗不希望孩子遇到好房東？

房東「洪爸爸」前天在飯店席開28桌，除宴請親戚與生意客戶，大都是南應大學生，還有不少學生攜伴參加，大家提前感受過年的溫暖。

「洪爸爸」、「洪媽媽」分送新年禮物、逐一敬酒時，學生們開心高舉杯子大喊：「謝謝房東」，學生也自動自發準備表演節目，讓整場尾牙在溫馨感恩氣氛下笑聲不斷，相當熱鬧。

學校教官表示，房東洪義霖經營事業有成、也是家扶中心長期資助者，因也是貧苦出身，白手起家，租屋不為賺錢，用愛心澆灌學子，曾有學生房客機車被偷，心疼學生損失主動調降房租；也曾有學生半夜反映沒熱水，他已就寢擔心孩子半夜洗冷水澡生病，仍趕忙去處理，漸漸從原本的包租公變成孩子口中的「洪爸爸」。

「洪爸爸」的好名聲在學校傳遍已久，校長楊正宏在尾牙宴前頒贈「令人感動窩心好房東─洪爸爸」感謝狀，表彰多年來對學生照顧及提供優質安全的租屋環境。並贈送林舜青教授手繪「人物畫像」與餐飲系製作的「曹師傅麵包」贈送給「洪爸爸」，感謝18年來將南應大學生房客「視如己出」看待，成為學生心目中的第二個爸爸。

二00

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