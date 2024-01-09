佳尼特教育基金會幫邊緣戶補不足 黃偉哲：人美心更美

佳尼特教育基金會多年來鼓勵偏鄉學校藝陣薪傳並關懷邊緣戶年節生活，南市府今舉行「2024歲末送暖千戶關懷捐贈暨傳藝獎助金頒贈」儀式，贈金1千戶邊緣戶及43所學校，金額共186萬元，市長黃偉哲代表接受，基金會董事長莊住維表示，會持續贊助幫助邊緣戶找到前進動力。

黃偉哲感謝佳尼特教育基金會為邊緣戶伸出援手，他說，這些邊緣戶為法律或社會安全網無法顧及的住戶，有了佳尼特教育基金會的幫助，彌補不足，稱許善行「好人有好報，人美心更美」。

捐贈儀式在市府東哲廳舉行，由市長黃偉哲代表受贈，並致贈佳尼特教育基金會董事長莊住維感謝狀，教育局、民政局及社會局等首長及受贈學校校長及區長也到場共襄盛舉。

黃偉哲說，佳尼特教育基金會8年來秉持回饋鄉里、造福地方的宗旨，協助南市國小發展傳統藝術及藝陣，今年有43所學校受惠，較去年增加9所；並連續3年透過「歲末送暖，千戶關懷」捐贈生活禮券，讓邊緣戶依照需要採買家庭用品和營養補充品。該基金會長期關注基層教育與社會安全網議題，是民間企業及團體組織關懷弱勢、偏鄉公益，捐助學校校務發展資源善行的典範團體。

佳尼特教育基金會董事長莊住維表示，希望透過「歲末送暖，千戶關懷」活動，能夠在黑暗裡擦出一點火光，幫助邊緣戶找到前進動力；傳藝獎助金則是期盼學校有可以規畫傳藝教學的穩定預算，讓傳藝扎根與故鄉傳統文化永續傳承。

教育局長鄭新輝說，「美學創思力」是南市教育政策目標之一，為推動學校深耕藝術教育及發展特色課程，教育局每年舉辦兒童藝術教育節、傳統藝術比賽、台南囝仔仙拼仙等活動，也受邀參與多項民間大型廟會演出，深受各界肯定，也是回饋佳尼特教育基金會持續贊助經費的最佳展現。

民政局長姜淋煌表示，弱勢邊緣戶因資格限制，無法直接得到公部門資源，感謝佳尼特教育基金會的善行義舉，此次受贈對象包含鹽水區、下營區、六甲區、官田區共1千戶邊緣戶。