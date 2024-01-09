麻豆全齡公園遊戲場 春節前啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
斥資千萬打造的台南麻豆公11公園全齡遊戲區，以倒風內海為主題，設有逾5公尺高的攀網高塔。記者謝進盛／攝影
斥資千萬打造的台南麻豆公11公園全齡遊戲區，以倒風內海為主題，設有逾5公尺高的攀網高塔。記者謝進盛／攝影

台南市政府投入1000萬元以「倒風內海」為主題，在麻豆公11公園打造全齡化的特色遊戲區，設有逾5公尺高的攀網高塔等遊具，預計春節前啟用。市長黃偉哲昨天視察，指出會落實全市37行政區都有特色遊戲場的目標，且公園南側附近約1公頃墓地，今年可完成遷葬變更為公園，與嘉南大圳麻豆支線廊道構成大片綠帶。

公11公園位在麻豆國中後方，屬於社區型鄰里公園，工務局代理局長陳世仁說，特色遊戲場去年3月動工，設有攀網高塔、跳樁、平衡木、旋轉鞦韆、複合式鞦韆、搖搖樂等遊具，一併修繕公園內人行步道及排水設施，預計本周驗收。

黃偉哲前往視察，指出打造特色遊戲場是他施政的重中之重，上任至今已新增25座公園，特色遊戲場設置45座中，已完工20座，施工中15座、規畫中10座。

麻豆區長柳世雄也說，在公11公園南側的嘉南大圳麻豆支線旁墓地面積約1公頃，今年可完成遷葬作業，配合今年都市計畫通盤檢討，變更為「公三」公園，未來與公11公園串連後可擴大麻豆綠地，同時麻豆支線旁廊道可延伸至總爺藝文中心，構成大片綠帶。

黃偉哲 成大

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