台灣燈會主燈「龍來台灣」今安座 南市府預估燈會期間遊客破千萬

2024台灣燈會在台南主燈「龍來台灣」日前曝光，將於2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」登場，今下午舉行主燈安座典禮，交通部觀光署長周永暉、台南市長黃偉哲與民代等一同參與祈福，祈求燈會順利展開。

「龍來台灣」主燈是知名藝術家彭力真總監操刀設製作，靈感來自台南大天后宮殿前的石柱飛龍，主燈高18公尺，含底座可達22公尺，結合具象與抽象的立體內發光大型燈籠，塑造主燈氣勢非凡的王者之風。

市長黃偉哲表示，抱著辦喜事的心情一起來，除了燈會外響應台南400，文化部策畫「1624」戶外歌仔音樂劇，邀請歌仔戲大咖雲集，2月24、25日在高鐵站旁盛大演出。觀光署長周永暉說，有別以往來自國外藝術家的作品分別陳列，今年主燈區內將有國際燈區，來自日、韓、印尼等國家超過20件作品以2D、3D等方式亮相，拭目以待。

此次燈會有高鐵燈區、安平燈區共50公頃，300件以上作品。高鐵燈區2月24日至3月10日登場，除主燈區還有城里有光及綠能燈區共28公頃；安平燈區位於林默娘公園、安平遊憩碼頭、安平運河沿岸，率先於2月3日登場，有台南400及河光往事燈區。屆時世界蘭展將在大台南會展中心舉行，搭配龍崎光節空山祭、1月27日登場的月津港燈節，一連串活動精彩可期。

燈會期間初估能吸引1000萬人次，單日更估計遊客人數突破45萬人，交通接駁和疏運成為一大問題。市府交通局鑑於2大燈區條件不同，擬訂不同交通策略。交通局指出，高鐵周邊道路已規畫距離燈區旁的高發二路、大武路，新闢26公頃臨時停車場，可供超過5000輛汽車、1萬輛機車停放，民眾徒步400公尺即可抵達燈區。

高鐵燈區又鄰高鐵站與台鐵沙崙站，市府鼓勵遊客盡量搭乘公共運輸，另會推出燈會彩繪遊覽車，與既有的高鐵接駁車分別，服務要往返高鐵燈區的民眾。