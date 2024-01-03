黃偉哲貼文介紹小黃公車站名「摔死猴」 引網友熱議：是不是在偷臭？

台南市長黃偉哲臉書貼文介紹小黃公車，是平衡城鄉交通落差的好夥伴，並提到左鎮區有3條小黃路線，其中1處「摔死猴」站名，引來網友政治聯想熱議留言「是不是在偷⋯⋯臭」，黃偉哲小編回應「市政介紹、市政介紹」，讓「摔死猴」地名爆紅，有網友詢問和山道猴子有關嗎？根據當地流傳是和地形有關。

黃偉哲貼文表示，全台南市現在有31條小黃公車路線，範圍遍及20個行政區，市府也鼓勵在地居民投入公共運輸司機的行列，為增班擴線一起努力。目前小黃公車有兩種服務方式：一、固定班次路線，可在站牌招手乘車 二、需事前預約。

貼文也舉例如左鎮區，目前已有3條小黃公車路線，只要1通電話，兩人以上，即可預約路線中的其中1個站點，像是「摔死猴」，前往其他站點。因地名很特殊，有網友就留言「是不是在偷臭」，也有人詢問「這個地名很多人會聯想是不是和山道猴子有關」。

其實「摔死猴」是位在左鎮區的一個部落， 在台南市37區個行政區人口倒數第二，設籍約4200人但人口嚴重外流，實際居住人戶更少，去年2月才有第一家超商；當地以石灰岩白堊土著稱，左鎮當地全區以石灰岩白堊土著稱，就是俗稱的「月世界」，因寸草不生，就連鳥類也不想棲息，放眼是一片光禿林立的山頭，就連動作敏捷的猴子也會滑落山谷摔死，而有「摔死猴」之稱。

本報曾報導，原台南縣區腹地遼闊，有看似光怪陸離的特殊地名，有些隱喻先人落腳新舊文化交織；小黃公車站名「摔死猴」引發關注，也可讓人進一步認識左鎮區偏鄉，也是全國重要化石出土區，有左鎮人頭骨，也成立全國知名的左鎮化石園區。

黃偉哲貼文說，台南幅員廣大，城鎮之間，甚至是同1區內公共設施的距離，對於有定期外出需求的長輩與學生族群來說，往往要付出較高的時間成本。他上任後，積極推動小黃公車路線，擴大服務的範圍，讓有需要的原縣區民眾，都能享有平價優質的交通服務。

有網友就留言小黃公車讓長輩們都能搭車去醫院看病或買東西也很方便；其實也是有學生在搭，尤其左鎮深山地區（草山、二寮、澄山）的學生上課交通不便也都搭這個，而且有些小黃路線經過景點，所以也看過有觀光客在搭。