好讀周報／台南地名故事多 左鎮「摔死猴」和土質有關

文／記者謝進盛

台南市發展早，向有「文化首都」美稱，原台南縣區腹地遼闊，有看似光怪陸離的特殊地名，有些隱喻先人落腳新舊文化交織，有的反映當時庶民特質，隨著縣市及區里整併，早期地名已逐漸消失中。學者認為，要深化鄉土教育或補充相關課程認同在地，讓年輕一輩更認識地社區特色。

●左鎮摔死猴 白堊土惡地寸草不生

左鎮區是台南人口倒數第二的行政區，人口數約4200人，更以石灰岩白堊土著稱，行政中心在左鎮里，涵蓋拔馬、本部落、牛稠內、楠仔埔、湖底、摔死猴等聚落。其中，「摔死猴」名稱眾說紛紜，普遍說法為當地橄欖山一帶，白堊土惡地寸草不長，就連鳥類也不想棲息，放眼是一片光禿林立的山頭，就連動作敏捷的猴子也會滑落山谷摔死，而有「摔死猴」之稱。

台南左鎮區「摔死猴」，地名突顯地形崎嶇。記者謝進盛／攝影

全台最大的藏傳佛教場噶瑪噶居寺就位處摔死猴，為打造噶居寺成為在台首要道場和藝術館，從西藏、不丹、印度禮聘雕塑師、唐卡彩繪師，打稿、草繪、定型、出圖，再由本土木雕家李秉圭、王瑞安、陳啟村、李盛德等人，一刀一筆將千年檜木化身為一尊尊聖像、唐卡，而從未在西藏寺院出現過的實木雕刻，讓佛寺不只是佛寺，成為容易親近的藝術館，尤其常參與慈善公益助弱勢，更傳為美談。

●善化百二甲 曾邊陲翻身房產熱區

位處善化、安定、麻豆交界的善化區胡厝里「百二甲」，緊鄰曾文溪，早年是典型農村小聚落，傳說當地在清乾隆時期是皇帝賜給有功人士的封地，人才薈萃，但因曾文溪決堤淹沒及瘟疫盛行，導致村人生病，衍生「敗庄」現象，多年來在善化當地也被視為「邊陲」，都呈現人口外流。

「百二甲」因緊鄰南科不到5分鐘車程，近年來隨著南科高速發展，人口大量回流，建案如雨後春筍矗立，新舊建物交替，社區也悄悄蛻變中，滄海桑田，昔日偏僻地，如今搖身一變成為房產熱區，恐連當地人也始料未及。

大老公廟旁邊的「重修殉難官兵義塚」碑記，記載先人一段感人往事。記者謝進盛／攝影

走訪「百二甲」可前往「大老公廟」，旁邊的「重修殉難官兵義塚」碑記，記載先人一段感人往事；根據國家圖書館台灣記憶網站，該碑記是清咸豐11年（西元1861年）重修殉難官兵義塚，由台灣總兵林向榮記事勒石，並詳列移建規條與捐款者姓名、金額，以昭不朽。

該義塚為紀念清道光12年（西元1832年）張丙事件中都司蔡長靑一軍壯烈殉難，由太子太保王得祿等武職官員在道光17年（西元1837年）捐俸修築，碑文曾收錄於《臺南縣志》、《南碑集成》。