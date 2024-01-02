快訊

林靖恩被爆行為失控 砸壞電視嗆飯店人員「有種報警」

汐止公車總站驚傳氣爆！修公車氣壓避震器突爆裂 技師、司機雙掛彩

張誌家在大陸猝逝 慢壘球隊老闆：張曾說頭痛手使不出力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義TPASS首日出發 每月399一卡暢行五大公共運輸運具「嘉嘉遊」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義TPASS即日起出發。圖／嘉義市政府提供
嘉義TPASS即日起出發。圖／嘉義市政府提供

今年第一天上班上學日，「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用。嘉義市政府於嘉義火車站辦理快閃活動。市長黃敏惠表示，即日起民眾只要花費399元，即可享有30日使用五大公共運輸運具搭到飽方案，包括嘉義市及嘉義縣境內台鐵、公路客運、市區公車、幸福巴士及公共自行車。

市長黃敏惠表示，嘉義TPASS上線後，除了嘉義市市區公車、幸福巴士及公共自行車YouBike2.0前30分鐘乘車免費外，更納入台鐵6站及行經嘉義縣市之市區公車、公路客運等路線，服務範圍擴及通勤通學往來緊密的嘉義縣市與部分雲林縣及台南市等地區，「通勤月票399，讓來嘉的民眾與遊客玩到天長地久」。未來能減輕大嘉義生活圈民眾通勤交通成本，也能鼓勵民眾多加使用公共運具，節省通勤費用的同時也更環保永續。

交通處許啟明處長表示，「嘉義TPASS」通勤月票是基於大嘉義生活圈民眾通勤特性與需求進行規劃，適用路線除嘉義境內台鐵、市區公車、公路客運、幸福巴士及公共自行車，總共有109條路線，還包含隱藏版的14條跨雲林縣、16條跨台南市之公車路線，只要往返嘉義縣市，皆享有公共運輸30日不限搭乘次數、不限里程之優惠。

交通處說明，民眾除了可以到4大超商購買嘉義TPASS紀念卡，亦可持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證並儲值超過399元到台鐵6處站點、嘉義先期轉運中心、嘉義客運中山站、嘉義縣公車處大雅站等自助售票機購買「嘉義TPASS」399月票方案，其適用運具及範圍可下載「愛嘉義APP」，或至嘉義市政府交通處網站查詢。

「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用，眾人齊喊嘉義TPASS 出發，宣佈啟用。圖／嘉義市政府提供
「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用，眾人齊喊嘉義TPASS 出發，宣佈啟用。圖／嘉義市政府提供
左起嘉義市長黃敏惠、立委候選人張秀華、市議會議長陳姿妏體驗TPASS購票及啟用流程。圖／嘉義市政府提供
左起嘉義市長黃敏惠、立委候選人張秀華、市議會議長陳姿妏體驗TPASS購票及啟用流程。圖／嘉義市政府提供
「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用。圖／嘉義市政府提供
「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用。圖／嘉義市政府提供
體驗TPASS民眾。圖／嘉義市政府提供
體驗TPASS民眾。圖／嘉義市政府提供

嘉義 公車 TPASS

延伸閱讀

國民黨全國同步1139路口拜票懇託 嘉市張秀華合體黃敏惠造勢

嘉義市升旗典禮很健康 黃敏惠帶頭跳「火肌舞」、健行迎新年

嘉市跨年6萬人擠爆場內外 演唱會嗨翻天、夜市沙丁魚

力拚這一席！藍營3女將黃敏惠、張麗善、許淑華陪丁學忠造勢

相關新聞

議員顏翎熹曝傷心情史 機師男友藏舊愛照還偷上PTT徵友

電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」於2022年九合一選舉改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並當選嘉義市議員，上月底於臉書貼文拿身分證說已改回原名字顏翎熹。她昨天（1日）又在臉書分享，自己過去曾與一名機師男友交往，想不到期間卻還持續在PTT徵友，且手機裡還儲存前女友的胸部照片。直到有一天她發現前男友交往的新任女友狀態變差，所幸後來已展開新生活，讓她體悟到「人生不會只停留在當下」，要相信幸福總會到來。

方便長輩就醫安全島開機車通行缺口? 嘉市府：研擬規畫中

台中榮總嘉義分院大門前東側機慢車道因安全島綠帶阻隔，不少機車族貪圖方便提前在友忠路口轉到世賢路逆向或者直接騎上安全島穿越...

嘉義TPASS首日出發 每月399一卡暢行五大公共運輸運具「嘉嘉遊」

今年第一天上班上學日，「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用。嘉義市政府於嘉義火車站辦理快閃活動。市長黃敏惠表示，...

台南照顧弱勢經濟生活 今年起6項社福津貼提前5天入帳

為照顧弱勢民眾經濟生活，台南市政府今年1月起6項社福津貼提前於當月10日入帳，若遇假日則提前發放；另6項社福津貼也會參照...

嘉義縣狀元茶競賽成績出爐 和成茶業吳瑛燦奪特等狀元

阿里山茶區去年初遇上乾旱，經過近一年休養，冬茶表現突出，參加阿里山狀元茶競賽獲評審一致肯定，最終由和成茶業吳瑛燦勇奪特等...

全台最大米鄉衛生所沒有醫師 逆境中拚出「金所獎」

雲林縣老年人口比例逾2成，多個鄉鎮都面臨人口老化及其所衍生的健康問題，其中大埤鄉衛生所目前更沒有醫師進駐，正面臨醫療及交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。