嘉義TPASS首日出發 每月399一卡暢行五大公共運輸運具「嘉嘉遊」

今年第一天上班上學日，「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用。嘉義市政府於嘉義火車站辦理快閃活動。市長黃敏惠表示，即日起民眾只要花費399元，即可享有30日使用五大公共運輸運具搭到飽方案，包括嘉義市及嘉義縣境內台鐵、公路客運、市區公車、幸福巴士及公共自行車。

市長黃敏惠表示，嘉義TPASS上線後，除了嘉義市市區公車、幸福巴士及公共自行車YouBike2.0前30分鐘乘車免費外，更納入台鐵6站及行經嘉義縣市之市區公車、公路客運等路線，服務範圍擴及通勤通學往來緊密的嘉義縣市與部分雲林縣及台南市等地區，「通勤月票399，讓來嘉的民眾與遊客玩到天長地久」。未來能減輕大嘉義生活圈民眾通勤交通成本，也能鼓勵民眾多加使用公共運具，節省通勤費用的同時也更環保永續。

交通處許啟明處長表示，「嘉義TPASS」通勤月票是基於大嘉義生活圈民眾通勤特性與需求進行規劃，適用路線除嘉義境內台鐵、市區公車、公路客運、幸福巴士及公共自行車，總共有109條路線，還包含隱藏版的14條跨雲林縣、16條跨台南市之公車路線，只要往返嘉義縣市，皆享有公共運輸30日不限搭乘次數、不限里程之優惠。