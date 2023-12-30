影／日本卡莉怪妞、韓國女神金世正台南跨年 有「特別」演出

台南好YOUNG」跨年演唱會明晚壓軸登場，今年邀請日本時尚流行教主卡莉怪妞、韓國女神金世正及人氣男團VERIVERY等知名藝人，今午抵達台南立即出席市府舉辦的媒體見面會，卡莉怪妞今年結婚後首次到海外演唱就獻給台南，金世正和VERIVERY四個大男生，得知已有很多人提前排隊卡位，跨年晚會預估有10萬人到場，直呼有點緊張，金世正還透露準備特別的舞台表演獻給粉絲。

市長黃偉哲表示，為感謝卡莉陪同台南民眾跨年，加上今年剛新婚特別致贈喜氣提籃伴手禮，有炊米粉、蜂蜜、無患子金條香皂、柚子爆米花、芝麻糖及茄芷袋口罩等。此外由於卡莉怪妞之前受訪時曾表示喜歡吃酸梅，黃偉哲也特別送上台南特產的酸梅蜜餞和桂花酸梅湯，要讓卡莉怪妞品嘗與日本不一樣的酸梅風味。

卡莉怪妞在受訪時表示，第一次到台南就感到很大的熱情和「厚禮數」，用各種方式來慶祝，因今年結婚也得到很多的祝福，特別用國語表示「謝謝」，市長黃偉哲招待吃牛肉火鍋，還有體驗台南夜市文化，非常的新奇和開心；久違升級版的演出，以前給人的印象是可愛的，這次跨年表演會呈現比「酷」的一面。

韓國女神金世正及人氣男團VERIVERY等今天下午才抵達台南，品嘗到台南美食和香甜的水果非常開心。金世正說知道已有粉絲提前排隊，覺得非常開心和期待，她有準備特別的舞台表演，但要保密到演出希望觀眾能踴躍到現場欣賞；男團VERIVERY則說原是7人團體，首次以4人的組合表演，加倍準備敬請大家期待。

市長黃偉哲為韓國女神金世正送上為慶賀「台南400」所釀製啤酒及精釀酒；另外也為男團VERIVERY的幾位大男孩送上台南古早味蛋糕及美味的安平蝦餅，讓他們開心不已，禮包還有「永保安康」車票，每張車票的流水編號並對應他們出道公開的日期，滿滿的心意讓團員們超級感動，金世正很羨慕直呼也想要一張。

台南市府表示，今年跨年晚會卡司陣容堅強，不僅有台灣人氣歌手，還有外籍藝人，包含被稱為「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞；韓流女神金世正、韓國新生代男團VERIVERY、香港超人氣歌手Tyson Yoshi等人氣強強滾。台南以辦喜事的心情熱鬧迎接2024「台南400」，熱情歡迎海內外朋友一起來台南「瘋跨年」，共同迎接台南400歷史性一刻。

由於氣象預報明日晚間台南可能會飄雨，市府提醒參加跨年晚會的民眾，務必注意做好保暖措施，並攜帶雨衣型雨具，以免讓天氣影響跨年歡樂的心情。電視頻道部分有TVBS歡樂台( 42台)、中華電信MOD/中華電信Hami Video，網路部分TVBS NEWS YT頻道、台南Today臉書、市長黃偉哲臉書均有直播。

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