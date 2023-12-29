台南第1條捷運藍線車站變10站 交通局曝「少這1站」原因

台南市捷運第一期藍線進度最快，路線串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，全長約8.39公里，車站從原本14站減到11站，最新報告又變10站。交通局表示，因B04兵仔市站與B03五王站距離僅400多公尺，交通部審查委員認為不利捷運營運效率，在興建階段先取消兵仔市站，但仍預留站址，視未來營運狀況可再擴充。

台南市捷運工程處報告指出，捷運第一期藍線全長約8.39公里，採高架型式，全線共10站，起始點鄰近台鐵大橋站，終點位於中華東路三段，並於仁德區設置維修機廠。

在可行性研究時原設置14座車站，經行政院指示考量減少設置車站，經綜合規畫期中報告決議將車站數調整成11站，把平均站距調整後約為762公尺，可提昇整體營運效率，車站工程成本可減少，有助提高財務效益。

交通部審查委員會今年7月針對11座車站提出檢討，認為B04兵仔市站和B03五王站距離僅400多公尺，設置不合理，交通局說，配合交通部委員建設，興建階段取消兵仔市站，但考量當地是重要市場出入人員密集，比照高鐵模式仍保留站址，視未來發展狀況有需求可再擴充車站。

台南捷運工程處表示，第一期藍線目前採綜合規畫、環評初審及基本設計3軌並進，綜合規畫預計明年可以通過，提前1年進行基本設計顧問公司招標作業，環評初審第3次會議針對空汙問題會在1個月內提出補正內容、希望環境部環評會議在2個月內可以通過；目標是拚2026年動工、2032年完工。