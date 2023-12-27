台南百大路口安全行動計畫 改善工程如期達標

台南市3歲女童5月8日在斑馬線遭撞不治，引發全國關注，市府啟動「百大路口安全行動計畫」，相關工程改善一如預期達標，後續將追蹤改善後路口行人事故率，滾動式檢討。

台南市政府交通局今天宣布，台南市「百大路口安全行動計畫」相關工程改善已達標完成，包括「行人專用時相」100處、「行人號誌時相早開」300處、「標線型人行道」30處、「行人庇護島」19處、「行穿線退縮」39處，許多項目超出改善目標數量。

市警局統計，台南市11月A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡交通事故），較去年同期減少16人，顯示事故獲得控制。

交通局表示，後續將追蹤改善後路口行人事故率，滾動式檢討，但道路工程改善也需搭配良好用路習慣，務必行走行人穿越道及遵守號誌，禮讓行動較緩慢年長者優先通行。汽機車行經路口時應保持隨時可煞停車速，避免橫向人車未減速衝出無法即時因應。

台南市北區忠義路、成功路口5月8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治，引起全國關注。

事發後，市府開始執行百大路口安全行動計畫，更施行高風險駕駛事件資訊公開作業原則，公布肇事致人重傷或死亡的駕駛。