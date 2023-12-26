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嘉縣校舍光電不再賣台電 首創「綠電銀行」優惠企業

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（左二）鼓勵中小企業能源轉型、接軌國際。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（左二）鼓勵中小企業能源轉型、接軌國際。記者黃于凡／攝影

嘉義縣首創「綠電銀行」協助中小企業能源轉型，縣長翁章梁今與得禾能源簽合作意向書MOU，29所公立國中小學校舍屋頂綠電不再賣給台電，而是將5.5MW（百萬瓦）全數賣給縣內廠商，讓廠商以優惠價格就近買到綠電，上銀科技今也簽署1.2MW採購契約。

翁章梁說，能源轉型的世界趨勢下，許多公司都有乾淨能源需求，嘉義縣再生能源發電量已能自給自足，滿足18多萬家戶用電需求，特別成立「綠電銀行」，希望就近供應給嘉義縣需要綠電的廠商，盼綠電銀行規模再擴大，讓更多嘉義縣廠商就近取得綠電購買權。

得禾能源董事長陳坤宏說，得禾配合縣府施作國中小校舍屋頂太陽能設備，原將綠電都賣給台電，但為協助產業能源轉型，今年陸續將綠電從第3型轉為第1型，首波屋頂型發電量5.5MW，約年產650萬度綠電，預估再來總容量將達15MW，會陸續完成2千萬度綠電轉供。

上銀科技總經理蔡惠卿說，上銀科技是嘉義縣精密機械製造大廠，身為嘉義縣能源轉型先行者，首波成功爭取到1.2MW，預計每年為150萬度綠電，這只是一個小小的開始，實際上需求還更多，相信業界公司都很渴望，期望縣府創造更多綠電，一起朝能源轉型努力。

縣府經濟發展處表示，歐美各國相繼推出CBAM、CCA等碳關稅貿易政策，中小企業應視為轉機推動綠色轉型，未來將優先整備風雨球場、露天停車場及封閉廢棄物掩埋場等公有閒置土地設置光電設施，推廣綠電至工廠、民宅、公司行號，響應ESG提升產業出口競爭力。

嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（中）鼓勵中小企業能源轉型、接軌國際。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（中）鼓勵中小企業能源轉型、接軌國際。記者黃于凡／攝影
上銀科技總經理蔡惠卿（左）今在縣長翁章梁見證下（中），與得禾能源董事長陳坤宏（右）簽署1.2MW採購契約。記者黃于凡／攝影
上銀科技總經理蔡惠卿（左）今在縣長翁章梁見證下（中），與得禾能源董事長陳坤宏（右）簽署1.2MW採購契約。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（左二）今與得禾能源董事長陳坤宏（左一）簽署合作意向書MOU。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（左二）今與得禾能源董事長陳坤宏（左一）簽署合作意向書MOU。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（左）今與得禾能源董事長陳坤宏（右）簽署合作意向書MOU。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首創成立「綠電銀行」，縣長翁章梁（左）今與得禾能源董事長陳坤宏（右）簽署合作意向書MOU。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁 台電

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