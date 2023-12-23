觀光客必訪！台南46處夜市輔導納管合法 將修法提高罰款

台南夜市美食是重要的觀光特色，全市有46處夜市其中不乏「道路型夜市」，目前有20處道路型夜市納管，有繳納道路使用費，但未合法的反而未繳納，民代認為不公平，另以鹽水夜市增加營業天數引發地方爭議，以及知名大東夜市、大東東夜市等知名夜市尚未合法持續營業，但裁罰金額只有1至5萬元太低，要求全面檢討最高罰款至10萬元；台南市場管理處表示，「台南市攤販管理自治條例」將全面修法，除提高罰款外，申請增加營業天數也需召開地方說明會。

議員蔡育輝表示，縣市未合併前，有許多臨時攤販逐漸演變成道路型夜市，因佔用道路影響交通及環境等爭議，市府目前輔導要合法化，但卻衍生有列管申請設置許可的，有繳納道路使用管理費，但尚未核准的卻不用繳費？很不合理；另外像鹽水夜市增加營業天數引發爭議，提醒道路主要是提供通行，也不宜隨意核准增加營業天數，以降低對民眾通行的不便。

經發局指出，道路使用費收取是依據台南市市有財產管理自治條例第47條、台南市攤販管理自治條例第6條第1項規定辦理。使用費計收標準，由管理機關訂定或比照市有土地租金標準計收，為公告地價的5%，目前有 20處道路型列管夜市申請設置許可，繳納道路使用費。另尚未核准的道路型夜市市府除依程序輔導稽查外，也將與道路主管機關、法制單位等共同研商是否可收取道路使用費。

蔡育輝也針對先前鬧得沸沸揚揚的大益夜市未合法前就營業，還有大東及大東東夜市未合法也照常營業，但市府裁罰金額只有1至5萬元，相對於夜市的獲利裁罰太低，要求提高到10萬元；但市議員周奕齊認為山區偏鄉的夜市規模和所得，不能和市區觀光夜市相比，若1次裁罰10萬元將影響攤商生計，因此建議罰款從1至10萬元依夜市規模裁罰，

台南市市場處表示，台南市政府訂頒「台南市攤販管理自治條例」要求夜市及集合攤販業者需提出許可申請。業者檢具文件須包含營運計畫書、交通維持計畫、環境清潔管理計畫書、消防安全設備設置計畫書等，並經市府各相關機關及專家學者審核通過。