多年發展失衡…隆田火車站擴建有譜了 王國材：台鐵盡速進行

台南官田區被隆田火車站隔成東、西兩邊，多年下來發展失衡，地方爭取設置後站多時，日前台鐵以跨站式站房方向規劃，初步可行性評估報告出爐，有兩套方案納入討論，交通部長王國材、台鐵局長杜微、立委郭國文、市議員陳秋宏等人今天到場現勘，當地民眾說盼望多年，希望以後不用過「髮夾彎」搭火車，王國材指出「擴建一定要做」，指示台鐵盡速進行。

立委郭國文說，南科外溢效應下，隆田車站運量成長超過16%，隨著南科三期竣工、南科特定區開發，加上周邊有chacha文化資產教育園區、西拉雅風管處、八田與一紀念園區等觀光景點，未來隆田車站人流會不斷提升，擴建方案有其必要及急迫性。

官田慈聖宮主委陳俊銘表示，隆田車站擴建關乎地方的共存共榮，尤其這70幾年來，民眾要到隆田後站，都得經過被戲稱為「髮夾彎」的高架橋，也曾發生過幾次嚴重傷亡意外，希望透過擴建進行都市縫合，並建議跨站式設計中加入展售空間，可行銷在地農特產。

台鐵8月時啟動可行性評估，現在結果出爐，台鐵評估隆田火車站擴建有2個方案，第一是徵收東側農田水利署用地，作為跨站式站房用地，預計花費6億3754萬，預計2024年啟動擴建計畫，2027年完工；方案二則是併同軍運改善案，還得增設軌道，不只經費成長超過2倍多達到15億3439萬，期程也需要6年。

交通部長王國材表示，除了考量官田東西兩邊的未來發展外，還有觀光效益與南科化效應雙重效益下，「擴建一定要做，我們全力支持！」王國材也指示朝第一方案進行，立委郭國文則希望交通部給官田人過好年，能夠在年前提出官田車站擴建方案。