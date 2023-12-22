阿里山「姊妹潭」全線開放通行 改善石板步道行走環境

阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道全線通行啦！農業部林業及自然保育署嘉義分署為提升山友行走安全與舒適，今年年4月19日採分區封閉做步道改善，昨天公布經費8個月改善工程，步道即日起開放全線通行。

嘉義分署表示，姊妹潭步道改善工程主要針對石板步道凹凸不平、缺損、積水及混凝土與石板夾雜等情形翻修改善，也同步更新姐潭涼亭部分木作，提高行走步道平整度及適當階高、階深，提升安全山林步行遊憩品質。

知名姊妹潭步道，主要串聯阿里山閣與姊潭、妹潭2處景點，沿線擁千年檜木圍繞且樹形特殊；姊潭的湖心設有涼亭，亭影倒映湖面景緻優美，是遊客喜愛佇足拍攝地點，潭周圍有環湖棧道，可漫步欣賞湖面山林樹影倒映的怡人景緻。

姊妹潭為2個大小不一的高山湖泊，妹潭略呈圓形，占地20坪，右側紅檜林是1930年日本人以天然下種方式更新而成，是目前阿里山國家森林遊樂區內最密集的檜木群；姊潭較大，呈長方形，占地160坪，潭中以兩座檜木為基座，建蓋兩相思亭，有木橋連接岸邊，兩潭相距不到50公尺。