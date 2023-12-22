快訊

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

玩命關頭男星！馮迪索遭前女助理控性侵「事發後幾小時就被解雇」

捷克校園槍擊釀14死！學生驚慌逃命畫面曝 爬建築外牆躲槍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山「姊妹潭」全線開放通行 改善石板步道行走環境

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區內的姊潭湖心涼亭，是遊客喜愛駐足拍攝的重要景點之一。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區內的姊潭湖心涼亭，是遊客喜愛駐足拍攝的重要景點之一。圖／嘉義分署提供

阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道全線通行啦！農業部林業及自然保育署嘉義分署為提升山友行走安全與舒適，今年年4月19日採分區封閉做步道改善，昨天公布經費8個月改善工程，步道即日起開放全線通行。

嘉義分署表示，姊妹潭步道改善工程主要針對石板步道凹凸不平、缺損、積水及混凝土與石板夾雜等情形翻修改善，也同步更新姐潭涼亭部分木作，提高行走步道平整度及適當階高、階深，提升安全山林步行遊憩品質。

知名姊妹潭步道，主要串聯阿里山閣與姊潭、妹潭2處景點，沿線擁千年檜木圍繞且樹形特殊；姊潭的湖心設有涼亭，亭影倒映湖面景緻優美，是遊客喜愛佇足拍攝地點，潭周圍有環湖棧道，可漫步欣賞湖面山林樹影倒映的怡人景緻。

姊妹潭為2個大小不一的高山湖泊，妹潭略呈圓形，占地20坪，右側紅檜林是1930年日本人以天然下種方式更新而成，是目前阿里山國家森林遊樂區內最密集的檜木群；姊潭較大，呈長方形，占地160坪，潭中以兩座檜木為基座，建蓋兩相思亭，有木橋連接岸邊，兩潭相距不到50公尺。

嘉義分署提醒，阿里山國家森林遊樂區位處海拔2千公尺以上，早晚溫差大，請上山的民眾要事先安排好食宿及準備充足禦寒衣物，並且注意旅遊及行車安全，才能享受愉快的身心靈之旅。

阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道即日起全線通行，步道階梯已改善成適當階高、階深，提高行走舒適度。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道即日起全線通行，步道階梯已改善成適當階高、階深，提高行走舒適度。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道即日起全線通行，經8個月步道改善工程，針對石板凹凸不平、缺損等情形完成翻修。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道即日起全線通行，經8個月步道改善工程，針對石板凹凸不平、缺損等情形完成翻修。圖／嘉義分署提供

阿里山 嘉義 森林遊樂區

延伸閱讀

阿里山森林遊樂區姊妹潭步道 全線開放通行

阿里山賞楓紅倒數一周 雨水影響提早耶誕節謝幕

阿里山日出印象音樂會 邀這位日籍女星體驗迎日出

擊鼓、管絃合奏 迎接2024阿里山第一道曙光

相關新聞

自家沙鍋魚頭成了行賄禮盒 林聰明：史上頭一遭

嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買；新北市議員黃俊哲父親黃忠信去年9月間使用家...

阿里山「姊妹潭」全線開放通行 改善石板步道行走環境

阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道全線通行啦！農業部林業及自然保育署嘉義分署為提升山友行走安全與舒適，今年年4月19...

台南原魚市場BOT蓋旅館 盼新舊融合

近90年歷史建築台南市原魚市場，蘊藏台南的文化歷史記憶，目前僅存4面牆，市府招商引進興建地上7層樓旅館，市長黃偉哲昨天見...

改善交通亂象 雲林斗六轉運站動土

雲林斗六市火車站周邊長期機車違停，甚至占據部分車道空間，縣府獲公路局補助及自籌投入9886萬多元，將在火車站後站新建客運...

「全嘉藝起來」 21組藝人陪你跨年

嘉義市今年跨年晚會「2024全嘉藝起來」將在市立體育場登場，31日下午3點起連續演出9.5小時，市長黃敏惠昨天與八點檔藝...

164線補丁顛簸 嘉縣府：已請台電改善

嘉義縣國道一號民雄交流道連接台1線之間的縣道164線，屬主要幹道、車流量相當大，縣府向中央爭取人本路廊整合計畫，獲補助近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。