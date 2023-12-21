嘉縣推猛男桌曆 酷似陳漢典消防員不畏寒半裸炸巨肌

氣溫下探10度，寒流來襲嘉義愈晚愈冷，嘉義縣消防局今天下午辦福氣龍抵嘉「2024消防猛男桌曆」發表會，長相酷似陳漢典的封面主角之一特搜大隊隊員胡家豪，不畏寒風裸上身炸出巨肌體魄，縣長翁章梁見了直說，這種天氣「你會寒死啦！」隨後稱讚縣消防局是部隊，展現堅強形象。

「我嚇一跳，怎會輪到我當封面主角！」胡家豪表示，真的是太受寵若驚了，很多學長體魄都更優於他的，他說，以前打球居多，但身型較單薄，入職消防員開始訓練至今快5年，平常有稍微健身維持體型。

嘉義縣消防局推出的2024猛男桌曆，裡頭有8名猛男2名美女，都分別在局內外單位服務，消防局也首度與農業處聯手行銷嘉義農業及人文產業，在六腳鄉「用九柑仔店」、太保市「魚寮遺址」及竹崎鄉「觀音瀑布」等景點拍攝。

農業處也邀5名在地青農，包括虱目魚、茶葉及哈密瓜等，多元多層次展現嘉義縣消防局2024猛男桌曆，封面以今年阿里山鄉石水山救援為封面，展現消防人員面對艱困的救援環境，以繩索專業和科技裝備救災，將任務圓滿完成的記錄。

嘉縣消防局長蔡建安表示，2024年消防猛男桌曆有別過往風格，除與山海平原農業產業及人文地景結合外，也展現水域、山域、救護及宣導為主軸，各種救災及宣導專業，讓消防充滿不一樣溫度的形象，走入民眾心中。