台南垃圾減量有撇步 25處集合住宅不到3個月減2公噸

台南市環保局今年輔導25處集合式住宅優化資源回收站，共有5434多戶受惠，使每人每日垃圾生產量由1.45公斤，降為1.06公斤，環保局表示，優化前絕大多數垃圾都是當垃圾丟棄，優化回收站後，透過有效回收，每日垃圾產生量自然降低，而且優化後空間改善，住戶都肯定；統計從10月迄今，垃圾量減少27％，累積減少超過2公噸垃圾量。

市長黃偉哲表示，「只有放錯地方的資源，沒有真正的廢棄物」，環保局透過補助社區大樓改造資源回收站，提升大樓垃圾分類的正確性及資源回收率，希望民眾持續與環保局一同努力，向零廢棄目標邁進。

世界花園大樓主委表示，之前回收站設在角落，環境陰暗且標示不清，一般垃圾容易誤丟入回收桶，清潔人員得重新分類，耗時又費力；經環保局輔導補助將回收站位置重新設置，做好動線規劃，又補助增設回收桶及細分類標示，光線也加強，住戶對室內回收站大有好評，做資源回收及細分類的意願大為增加，社區環境變好、垃圾量降低、回收變賣收益也增加。

環保局長許仁澤指出，今年除了輔導集合式住宅設置資源回收設施外，更結合管委會召開住戶大會，向住戶宣導資源回收正確觀念，盼做好垃圾分類、資源回收，讓資源有效循環，共創造永續循環家園。