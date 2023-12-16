嘉市飯店愛心17年不間斷 實現8500弱勢兒耶誕心願

耐斯王子大飯店第 17屆聖誕心願卡活動今天溫馨落幕，飯店每年為弱勢兒募集到500份耶誕禮物，累積下來已幫忙8500名兒童實現耶誕心願。飯店表示，多年來耶誕心願卡活動受到不少民間企業支持，讓禮物募集更加順利，感謝善心人士的認同，願意化身為耶誕老公公，幫助弱勢孩子們，感受到溫馨暖流。

耐斯廣場總經理鄭百三說，算起來第1屆500名小朋友，如今也20多歲，回想成長記憶，是種愛的傳遞，每年活動都要感謝贊助的廠商、企業，特別的是每年都會提供腳踏車化名「吳郭漁」的善心人士，默默行善，今年再度送來60輛腳踏車給弱勢孩童，每次吃魚時，都會想到他的善行義舉。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，有個孩子因為爸爸口腔癌無法吃水果，他的願望是要果汁機，透過耶誕心願卡活動，讓孩子能實現願望，這是愛的傳承，希望將愛傳染出去。