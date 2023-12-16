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嘉市飯店愛心17年不間斷 實現8500弱勢兒耶誕心願

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
耐斯王子飯店今天舉行耶誕心願卡贈禮儀式，孩子們開心看到自己期許的禮物夢想成真。記者李宗祐／攝影
耐斯王子飯店今天舉行耶誕心願卡贈禮儀式，孩子們開心看到自己期許的禮物夢想成真。記者李宗祐／攝影

耐斯王子大飯店第 17屆聖誕心願卡活動今天溫馨落幕，飯店每年為弱勢兒募集到500份耶誕禮物，累積下來已幫忙8500名兒童實現耶誕心願。飯店表示，多年來耶誕心願卡活動受到不少民間企業支持，讓禮物募集更加順利，感謝善心人士的認同，願意化身為耶誕老公公，幫助弱勢孩子們，感受到溫馨暖流。

耐斯廣場總經理鄭百三說，算起來第1屆500名小朋友，如今也20多歲，回想成長記憶，是種愛的傳遞，每年活動都要感謝贊助的廠商、企業，特別的是每年都會提供腳踏車化名「吳郭漁」的善心人士，默默行善，今年再度送來60輛腳踏車給弱勢孩童，每次吃魚時，都會想到他的善行義舉。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，有個孩子因為爸爸口腔癌無法吃水果，他的願望是要果汁機，透過耶誕心願卡活動，讓孩子能實現願望，這是愛的傳承，希望將愛傳染出去。

今天舉行耶誕心願卡贈禮儀式，邀請20名孩子代表授贈；孩子們看到自己期許的禮物夢想成真，開心之情溢於言表；贈禮儀式還安排了精采的魔術表演，湯姆熊歡樂世界的代表熊偶-喬伊也特別現身，與孩子們同樂，場面溫馨熱鬧。

領到腳踏車禮物的孩子已迫不及待地想騎回家。記者李宗祐／攝影
領到腳踏車禮物的孩子已迫不及待地想騎回家。記者李宗祐／攝影
化名「吳郭漁」的善心人士，默默行善，今年再度送來60輛腳踏車，嘉義市政府社會局工作人員幫忙小朋友領取腳踏車。記者李宗祐／攝影
化名「吳郭漁」的善心人士，默默行善，今年再度送來60輛腳踏車，嘉義市政府社會局工作人員幫忙小朋友領取腳踏車。記者李宗祐／攝影

飯店 家扶中心 腳踏車

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