嘉市飯店愛心17年不間斷 實現8500弱勢兒耶誕心願
耐斯王子大飯店第 17屆聖誕心願卡活動今天溫馨落幕，飯店每年為弱勢兒募集到500份耶誕禮物，累積下來已幫忙8500名兒童實現耶誕心願。飯店表示，多年來耶誕心願卡活動受到不少民間企業支持，讓禮物募集更加順利，感謝善心人士的認同，願意化身為耶誕老公公，幫助弱勢孩子們，感受到溫馨暖流。
耐斯廣場總經理鄭百三說，算起來第1屆500名小朋友，如今也20多歲，回想成長記憶，是種愛的傳遞，每年活動都要感謝贊助的廠商、企業，特別的是每年都會提供腳踏車化名「吳郭漁」的善心人士，默默行善，今年再度送來60輛腳踏車給弱勢孩童，每次吃魚時，都會想到他的善行義舉。
嘉義家扶中心主任沈明彥說，有個孩子因為爸爸口腔癌無法吃水果，他的願望是要果汁機，透過耶誕心願卡活動，讓孩子能實現願望，這是愛的傳承，希望將愛傳染出去。
今天舉行耶誕心願卡贈禮儀式，邀請20名孩子代表授贈；孩子們看到自己期許的禮物夢想成真，開心之情溢於言表；贈禮儀式還安排了精采的魔術表演，湯姆熊歡樂世界的代表熊偶-喬伊也特別現身，與孩子們同樂，場面溫馨熱鬧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言