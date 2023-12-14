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號稱「繡倒三間繡店」的北港大龍旗 獲指定為國家重要古物

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
比人體大出好幾倍，號稱繡倒三間繡店的北港飛龍團大龍旗，獲指定為國家重要古物。記者蔡維斌／翻攝
比人體大出好幾倍，號稱繡倒三間繡店的北港飛龍團大龍旗，獲指定為國家重要古物。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣「北港飛龍團大龍旗」經文史界多年努力，今年再次向文資局提報國家指定重要古物，終獲得文化部古物審議委員肯定，繼「西螺福興宮好義從風匾」之後，成為該縣第2件榮獲指定的國家重要古物。文觀處長陳璧君今天到飛龍團會館貼紅榜慶賀，並允諾規畫大龍旗及相關文物展，讓更多人分享古龍旗之美。

北港飛龍團大龍旗共一組兩件，是飛龍團1926年製作完成的大型民俗織品文物，素有「天下第一旗，繡倒三間繡莊」的傳說，堪稱是目前台灣刺繡文物中尺寸最大的旗幟。旗面龍形立體刺繡四周分佈蛙、魟、蜆、鯉、蛤、蝦、蟹及鰻等不同的水族生物，深具工藝文化價值，雲林縣政府2013年登錄為「一般古物」。

文資局2013年5月曾現勘並建議妥善保存，隔年送文資中心進行修護，經文資局專業修護團隊齊心努力，即將完成修復，同時也獲文化部古物審議委員肯定，指定為國家重要古物，實為雲林文資大喜事。

飛龍團總務委員吳登興指出，飛龍團成立於日治初期，由福州來的翁三連先生組隊傳授舞龍技藝，是早年北港迎媽祖遶境隊伍中重要陣頭，至今龍團每年仍隨媽祖出巡遶境，可說是國內少見的長壽龍團。如今大龍旗被指定重要古物，可說是北港陣頭的瑰寶、北港人的驕傲。

縣府文觀處長陳璧君今天貼紅榜祝賀並表示，目前北港飛龍團保存的大龍旗、繡製龍皮、九龍錫爐均獲縣府指定為一般古物，大龍旗製作特別精美，材料高級及規模龐大，2次提報終能順利獲得文資委員肯定，將來會規畫特展，讓更多人分享大龍旗之美。

比人體大出好幾倍，號稱繡倒三間繡店的北港飛龍團大龍旗，獲指定為國家重要古物。記者蔡維斌／翻攝
比人體大出好幾倍，號稱繡倒三間繡店的北港飛龍團大龍旗，獲指定為國家重要古物。記者蔡維斌／翻攝
號稱繡倒三間繡店的北港飛龍團大龍旗，獲指定為國家重要古物，文觀處長陳璧君前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／翻攝
號稱繡倒三間繡店的北港飛龍團大龍旗，獲指定為國家重要古物，文觀處長陳璧君前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／翻攝

北港 文物 雲林 媽祖 遶境

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