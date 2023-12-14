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緊來！雲林有機園區首度開放 追火車逛市集享受有機餐
歷經6年開發占地兩百公頃的雲林縣馬光有機栽培園區，是台灣西部走廊最大的有機農園，本周六首度以音樂會方式開放供民眾參觀，品嘗各種有機餐，欣賞波斯菊花海，同時特從彰化運來一部鐵道迷典藏的135古董小火車，當天並展售數十種市面不易買到的有機農產，機不可失，歡迎前往參觀並了解國內有機農業的發展現況。
為提高雜糧自給能力，推動有機農業，中央補助在雲林馬光台糖農場，開闢一座占地達兩百公頃也是台灣西部最大的有機栽培園區，並與虎尾科技大學辦理的雲林農民大學合作，引領新農民進駐，該園區今年已完工但平常不對外開放，為讓民眾了解台灣有機農業發展，將於本周六舉辦「溪圳糖香虎潮」音樂市集，開放讓民眾遊園品賞有機餐食，感受台灣西半部最大有機園區的魅力。
園區有台糖鐵道貫穿，明天小火車首航，民眾當天遊園就可欣賞到滿載甘蔗的火車穿越園區，聆聽美好的糖故事，園區更向彰化鐵道迷商借典藏的135巡道車，供民眾參觀，和家人在美妙音樂會中享受花海有機雜糧野餐的浪漫。
雲林縣精緻農業生產合作社理事主席謝萬來表示，當天也會表揚百名有機農人，虎科大農業研究推廣中心、台灣農業經理人協會、雲林虎尾溪社區大學、虎尾全人關懷中心及雲林在地小農一同來共襄盛舉，民眾可逛雜糧市集、放風箏、觀賞夕陽美景、家庭野餐、體驗糖鐵甜蜜之旅。
謝萬來表示，首度開放有機栽培園區是為讓大家了解園區的特色，知道這裡有一群為了有機及國產雜糧生產努力不懈的農民，也推廣雜糧飲食文化。雲林農業經理人協會理事廖學煒也表示，雲林有許多農業高手，當天可帶領大家體驗各種農事及食農教育，讓大家更了解有機農業。
當天民眾可免費品嘗園區最新出爐的「有機黑豆奶」，參加六大體驗區闖關的人也可獲限量雜糧品嘗劵，歡迎大家到馬光農場來一趟有機之旅，保證收獲多多。
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