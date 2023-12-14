聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林斗六轉運站 21日動工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林國道、公路、市區客運路線約90條，但缺乏指標性轉運站，縣府今年規畫新設6處轉運站，斗六站預計21日動工，提供220個機車停車空間，改善後站違停、交通紊亂現況。縣府指出，麥寮站規畫設計中、小東站準備發包，希望6處全數能在3年內完成。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林老年人口比率相當高，但是各客運轉乘點四散，民眾轉乘時往往需要步行數百公尺，對年長者尤其不便，縣府盼打造輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，同時也降低民眾對私人運具的過度依賴。

縣政府希望雲林能夠達7處轉運站，設在西螺、斗六、虎尾、斗南市區、斗南小東工業區、麥寮、北港，其中西螺站在2013年營運，斗六轉運站規畫設置在斗六火車站後站，日前已發包，目前正在整地。

斗六轉運站共計3層樓，1樓有3個月台，2、3樓則做為機車停車場，提供220個停車空間，改善後站目前機車常有違停，導致交通紊亂。

汪令堯指出，北港轉運站原規畫在北港鎮華南路與大同路口的公有土地，國有財產署以不符合利益為由終止合作，另在北港糖廠附近找到新的地點，將重新規畫設計。

另外，麥寮轉運站規畫設計中、小東轉運站完成規畫設計準備發包、斗南市區、虎尾轉運站尚在尋找地點。

斗六 北港 違停 火車站 大眾運輸 停車場

延伸閱讀

雲林斗六1.6萬盞燈籠打造美麗燈廊 一路展出到明年3月

改善交通紊亂、轉乘不便 雲林斗六客運轉運站將動工

斗六市區鐵路高架露曙光 張麗善：即將走完最後一哩路

雲林TPASS通勤月票通過了 12月26日上路

相關新聞

台南古蹟「三崁店社」修復 社標石柱竟不見

台南市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡及歷史建築三崁店糖廠防空洞群，市府7月啟動修復工程，卻傳出「三崁店社」社標石柱不知去向...

廣角鏡／嘉市推汙水系統 接管增2650戶

嘉義市汙水系統第1期分支管網及用戶接管第4、5標工程完工，市長黃敏惠昨主持啟用典禮，指出一般用戶接管戶數增2650戶，美...

雲林斗六轉運站 21日動工

雲林國道、公路、市區客運路線約90條，但缺乏指標性轉運站，縣府今年規畫新設6處轉運站，斗六站預計21日動工，提供220個...

雲林虎尾、台南善化百年糖廠 陸續開工製糖

逾百年歷史的台南善化糖廠、雲林虎尾糖廠仍有製糖，月中開工到明年3月間，民眾在善化又可看到高聳煙囪運轉，聞到蔗香甜蜜味幸福...

嘉市五連霸議員遺體返鄉 議員同事泣送「任務完成一路好走」

嘉市議會60歲5連霸資深議員、民進黨團總召蔡文旭，因癌逝台大醫院，傍晚遺體返鄉，在警車陪同下進入市區，因他思思念念議會、...

台南上周12名師生登革熱確診 校園大孳清防疫情擴散

台南市今天新增本土登革熱14例，總數累積2萬1385例，登革熱疫情中心發現，最近持續有校園師生確診，上周就有12人感染，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。