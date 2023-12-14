雲林斗六轉運站 21日動工

雲林國道、公路、市區客運路線約90條，但缺乏指標性轉運站，縣府今年規畫新設6處轉運站，斗六站預計21日動工，提供220個機車停車空間，改善後站違停、交通紊亂現況。縣府指出，麥寮站規畫設計中、小東站準備發包，希望6處全數能在3年內完成。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林老年人口比率相當高，但是各客運轉乘點四散，民眾轉乘時往往需要步行數百公尺，對年長者尤其不便，縣府盼打造輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，同時也降低民眾對私人運具的過度依賴。

縣政府希望雲林能夠達7處轉運站，設在西螺、斗六、虎尾、斗南市區、斗南小東工業區、麥寮、北港，其中西螺站在2013年營運，斗六轉運站規畫設置在斗六火車站後站，日前已發包，目前正在整地。

斗六轉運站共計3層樓，1樓有3個月台，2、3樓則做為機車停車場，提供220個停車空間，改善後站目前機車常有違停，導致交通紊亂。

汪令堯指出，北港轉運站原規畫在北港鎮華南路與大同路口的公有土地，國有財產署以不符合利益為由終止合作，另在北港糖廠附近找到新的地點，將重新規畫設計。

另外，麥寮轉運站規畫設計中、小東轉運站完成規畫設計準備發包、斗南市區、虎尾轉運站尚在尋找地點。