連北部人都來買 安定納骨塔神主牌位堂動土後年完工

台南安定納骨堂營運迄今23年，4萬多個塔位使用率已達9成，而神主牌位雖曾兩度增加，但也僅有3600多位，依舊是「一位難求」，在地方民代與安定區公所爭取下，去年獲得8700萬補助，但因原物料上漲、缺工問題影響，工程多次流標，後續經費增加到1億2520萬元，總算在10月底順利發包，今天舉行動土儀式，預計2025年完工，可提供超過2萬個神主牌位。

安定區百齡園納骨堂共有47790塔位，因兼具交通便利性、環境優雅、神主牌與骨灰櫃位價格合宜等因素，自開始營運以來使用率就相當高，當地居民表示，甚至連北部人都專程跑來購買塔位，去年是使用率84％，今年已經90％，高樓層已經沒有位置，而神主牌位則在2010、2015兩度增加到3697位，仍然是供不應求。

區公所規劃在納骨堂東側增建神主牌位堂，原本去年就要動工，但期間多次流標，今年將經費增加到1億2520萬元，總算順利發包，建物規模為地上3層，總樓地板面積約454坪，完工後將分年增設牌位到2萬位以上。