廢棄物濫倒起火 台南、雲林受害

台南安南區海環街281巷84弄尾端去年4月被查獲非法堆置廢棄物，今年起火2次，惡臭讓居民痛苦不堪，昨天議員遞交陳情書盼趕快清除，市府表示，要求地主明年春節前清掉3分之1以上；無獨有偶，雲林虎尾鎮芳草里埔尾的閒置土地也長期被倒廢棄物，本月6日起6天內5度燃燒，縣府指出，會依廢清法裁處。

南市議員黃麗招遞居民陳情書，議長邱莉莉代表接下，黃麗招說，目前只看到打包一小部分，以此速度可能要清好幾年。市長黃偉哲答詢，會全力並持續清除這些垃圾。

環保局長許仁澤表示，此廢棄物場址是2021年11月查獲，檢方偵辦中，估計地上垃圾量約3千公噸、代清理費9千萬元，業者已提出後續改善計畫，有要求土地所有人每月須清理500公噸、也要加大清理數量。

虎尾鎮芳草里埔尾的閒置土地約500坪，昨又悶燒，因周遭水源較少，消防人員說，每次至少花上4小時才完全撲滅，一旦環境溫度高又容易復燃。芳草里長趙朝勤到場發現廢棄物中夾帶大量木屑、裝潢木料、磁磚等，疑長期掩埋在土堆以致悶燒，他指出，為齊力滅火還協調里民支援挖土機、灌溉用水。

縣府2019年列管此場址，不過所有權人逾40人，難畫分權責，雲縣環保局副局長黃富義表示，將聯繫地主到案說明，也請警方調閱監視器釐清其他亂傾倒的行為人，違者將依廢棄物清理法裁處。