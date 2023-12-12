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台南空地遭亂倒廢棄物悶燒飄毒氣 居民陳情早日清除

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員黃麗招（左）今天遞交安南區海東、海西里居民陳情書，由市議會議長邱莉莉代表接受，要求快清理掉海環街被亂倒的垃圾。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員黃麗招（左）今天遞交安南區海東、海西里居民陳情書，由市議會議長邱莉莉代表接受，要求快清理掉海環街被亂倒的垃圾。記者鄭惠仁／攝影

台南市安南區海環街281巷84弄尾去年4月遭查獲非法堆置廢棄物，因尚未清除，今年春節期間起火燃燒，今年7月又再燒一次且悶燒多日，民眾每天聞惡臭苦不堪言，當地居民今天透過市議員黃麗招遞交陳情書，要求趕快清除，不要讓此處悶燒不斷讓他們聞毒氣。環保局表示，此處可看到的垃圾約3千公噸，將要求地主在春節前至少清除1/3至2/3的量。

市議員黃麗招在市議會臨時會指出海環街巷子內這處遭非法棄置垃圾等廢棄物的場所，已燃燒多次，每次燃燒都發出惡臭，讓居民痛苦不堪，環保局說要清除，卻一直未見清除，目前只看到打包一小部分，以此數量可能要清好幾年，若持續下去，民眾難以忍受。為此，附近居民連署陳情，由她代轉陳情書給市長。她說，居民原本今天要來市議會陳情，但沒有來，未來就看市府處理這些垃圾的態度。

議長邱莉莉說，要處理此處垃圾的問題已拖半年，若農曆年前還不清，難道要「居民吃垃圾」？若春節前沒有處理的進度，環保局的預算也不用審了。市長黃偉哲表示，市府會積極處理，全力並持續清除這些垃圾。

環保局長許仁澤表示，估計此處地上垃圾量約3千公噸，目前地主已打包70多包垃圾，今天清理完，但僅數十公噸，業者已提出接續改善計畫，環保局要求土地所有人每月須清理500公噸，但會再要求加大清理數量，希望能在春節前清理三分之一至三分之二數量。

南市環保局指出，此處廢棄物場址是去年4月查獲，依違反廢棄物清理法罰96萬元，並移送法辦，目前由檢察官偵辦中。

廢棄物 春節 情書

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