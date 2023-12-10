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全台老牌馬拉松賽今晨鳴笛 4500好手環繞曾文水庫

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
全台最悠久的曾文水庫馬拉松賽，至今已進入第40屆，今晨鳴槍開跑，共有4515人參加，一邊奔跑揮灑汗水，一邊享受曾文水庫的湖光山色。記者李文德／攝影
全台最悠久的曾文水庫馬拉松賽，至今已進入第40屆，今晨鳴槍開跑，共有4515人參加，一邊奔跑揮灑汗水，一邊享受曾文水庫的湖光山色。記者李文德／攝影

全台最悠久的曾文水庫馬拉松賽，至今已進入第40屆，今晨鳴笛開跑，此次共有4515人參加，一邊奔跑揮灑汗水，一邊享受曾文水庫的湖光山色。更有結縭40年的夫妻檔參加，更表示馬拉松舉辦40年，結婚也滿40年相當有意義。

「2023第40屆曾文水庫馬拉松賽」是少數以水庫作為主軸的馬拉松賽，是全台最悠久的競賽，今晨全程封路舉辦，由台南市長黃偉哲等人鳴笛後起跑。

賽事分為5組：全程馬拉松組（42.195公里）、挑戰組（21.3公里）、路跑組（12公里）、健康休閒組（3公里）及馬拉松雙人接力組（42.195公里），超過4500名大小參賽者在鳴槍後分梯起跑，一邊奔跑一邊享受水庫的湖光山色，而賽事中，難度最高的是賽道中有高達200公尺落差，坡度具有挑戰性，考驗著參與者們的體力與意志力。

「加油！」「你們可以的」以及加油鼓掌聲不絕於耳，沿路上不乏熱情的遊客們為跑者們加油打氣。這次參賽者中，更有40年婚姻的夫妻檔連袂參加，他們表示舉辦40年，恰逢結婚也滿40年，覺得特別有意義所以來參加，藉此紀念。

全台最悠久的曾文水庫馬拉松賽，至今已進入第40屆，今晨鳴槍開跑，共有4515人參加，一邊奔跑揮灑汗水，一邊享受曾文水庫的湖光山色。記者李文德／攝影
全台最悠久的曾文水庫馬拉松賽，至今已進入第40屆，今晨鳴槍開跑，共有4515人參加，一邊奔跑揮灑汗水，一邊享受曾文水庫的湖光山色。記者李文德／攝影
「2023第40屆曾文水庫馬拉松賽」是少數以水庫作為主軸的馬拉松賽，今晨全程封路舉辦，由台南市長黃偉哲（右三）等人鳴笛後起跑。
「2023第40屆曾文水庫馬拉松賽」是少數以水庫作為主軸的馬拉松賽，今晨全程封路舉辦，由台南市長黃偉哲（右三）等人鳴笛後起跑。

馬拉松 曾文水庫 結婚

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