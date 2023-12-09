台南市本土登革熱增23例 黃偉哲憂跨年流行、重蹈2015年情況

南市截至今日下午4時確診23例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬1350例，疫情持續下降中，但市長黃偉哲提醒，星星之火可燎原，在每日確診病例數沒有清零，都不能掉以輕心。

黃偉哲表示，特別是今年冬季受到聖嬰現象影響，氣溫偏暖、雨量可能偏多，非常適合病媒蚊生長和活動，憂心如登革熱疫情跨年流行，恐重蹈2014年和2015年南部登革熱大流行的情況。

2014年登革熱疫情主要集中在高雄市，12月入冬時高雄市疫情雖逐漸趨緩，但遲遲無法清零，加上2015年出現超級聖嬰現象，夏季高溫多雨，台南、高雄兩市皆爆發嚴峻登革熱大流行，全國本土登革熱確診病例數由2014年的1萬5492例暴增至2015年的4萬3419例。

黃偉哲提醒斬草不除根，春風吹又生，應引以為戒，切勿輕忽，籲請市民朋友務必持續配合市府防疫措施，加強家戶內外環境巡檢，落實孳生源清除，沒有積水容器，病媒蚊就無處孳生，登革熱疫情便無法傳播，全民攜手齊心盡快讓登革熱疫情清零，共同守護我們的台南健康家園。