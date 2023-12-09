快訊

亞錦賽／本壘攻防冤枉掉分…季、冠軍戰將採重播輔助判決 宋嘉翔：多一分保障

北一女學生轟上課批綠 區桂芝：沒有人需要為自己的立場道歉

華府官員揭「陸恐攻台時間點」 蘇利文：美將為台海穩定挺身而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市本土登革熱增23例 黃偉哲憂跨年流行、重蹈2015年情況

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市本土登革熱未清零前都不能掉以輕心。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱未清零前都不能掉以輕心。圖／台南市衛生局提供

南市截至今日下午4時確診23例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬1350例，疫情持續下降中，但市長黃偉哲提醒，星星之火可燎原，在每日確診病例數沒有清零，都不能掉以輕心。

黃偉哲表示，特別是今年冬季受到聖嬰現象影響，氣溫偏暖、雨量可能偏多，非常適合病媒蚊生長和活動，憂心如登革熱疫情跨年流行，恐重蹈2014年和2015年南部登革熱大流行的情況。

2014年登革熱疫情主要集中在高雄市，12月入冬時高雄市疫情雖逐漸趨緩，但遲遲無法清零，加上2015年出現超級聖嬰現象，夏季高溫多雨，台南、高雄兩市皆爆發嚴峻登革熱大流行，全國本土登革熱確診病例數由2014年的1萬5492例暴增至2015年的4萬3419例。

黃偉哲提醒斬草不除根，春風吹又生，應引以為戒，切勿輕忽，籲請市民朋友務必持續配合市府防疫措施，加強家戶內外環境巡檢，落實孳生源清除，沒有積水容器，病媒蚊就無處孳生，登革熱疫情便無法傳播，全民攜手齊心盡快讓登革熱疫情清零，共同守護我們的台南健康家園。

今日23例分別為中西區4例，東區及安南區各3例，永康區、關廟區、麻豆區及佳里區各2例，南區、北區、安平區、七股區及新化區各1例，年齡介於25歲至84歲。

台南市本土登革熱未清零前都不能掉以輕心。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱未清零前都不能掉以輕心。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱未清零前都不能掉以輕心。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱未清零前都不能掉以輕心。圖／台南市衛生局提供

登革熱 疫情 確診 聖嬰現象 跨年

延伸閱讀

不只「爾來了」還有羅馬柱、小天使 台灣府城隍廟獲宮廟博物館認證

國產小型機器人 投入南科一線消防救災

台南岸內影視基地、崑山科大 簽署合作備忘錄

半導體女王蘇姿丰父拜會南市府 樂見AMD與台積電更多合作

相關新聞

台南市本土登革熱增23例 黃偉哲憂跨年流行、重蹈2015年情況

南市截至今日下午4時確診23例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬1350例，疫情持續下降中，但市長黃偉哲提醒，星...

台南表揚長照人員、機構與家庭照顧者 最年輕僅18歲已有7年經歷

台南市政府下午表揚投入長照、家庭照顧者與長照機構績優人員，肯定第一線辛勞付出。其中最年輕受獎人是林曉萱18歲、已有7年照...

在地企業家連13年寒冬送暖 台南沿海2335弱勢民眾受惠

南紡購物中心董事長侯博明創辦侯永都社會福利慈善事業基金會，故鄉在台南北門的他回饋鄉里，每年發放冬令慰問金給弱勢民眾，範圍...

雲林縣第6座親子館麥寮啟用 張麗善揭牌：終於完成最後一塊拼圖

六輕在雲林麥寮設廠，提供穩定就業機會，促使當地人口逐年上升，生育率有提高趨勢，目前0至6歲幼兒達3110人，占全縣總幼兒...

憂心低薪、退休保障不足 雲林千名勞工集結爭取勞權

工鬥團體要求總統參選人正面回應勞動政策改革，為此展開從南到北行腳，今天抵達雲林西螺，雲林縣產業總工會集結1千多名勞工爭取...

影／嘉義博茶會今開幕 翁章梁5G車雲海景登場科技感十足

2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁站上數發部5G車XR，以科技感十足的阿里山雲海場景登場，讓國內外參展遊客相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。