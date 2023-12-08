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學甲人不怕淹水就差最後一哩路 秀昌抽水站完工啟用

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
學甲秀昌抽水站正式啟用，北學甲地區不怕淹水，最後一哩路就等2025年學甲工業區抽水站完工。記者莊曜聰／攝影
學甲秀昌抽水站正式啟用，北學甲地區不怕淹水，最後一哩路就等2025年學甲工業區抽水站完工。記者莊曜聰／攝影

2018年823豪大雨帶來驚人雨量，台南市多處傳出淹水災情，學甲就是一例，南市府11年投入12.8億元經費治水，羊稠厝、宅港、下溪洲、華宗抽水站陸續完工，今天秀昌抽水站也正式啟用，明年汛期來臨，學甲人將不必擔憂淹水問題，僅剩下2025年竣工的學甲工業區抽水站，治水就差最後一哩路。

北學甲地區位於排水末端，又沒有抽水站，若短期暴雨宣洩不及，就會發生積淹水問題，南市府水利局爭取國土署前瞻經費補助3.9億元，加上配合款1.4億元，加上工程及用地經費合計5.3億元興建秀昌抽水站。

秀昌抽水站設置總抽水量每秒20噸的抽水機5組，以及15000噸蓄洪量的調節池，同時拓寬A幹線排水斷面，2021年9月10日開工，施工約2年2個月後，在今年10月31日完工，調節池周邊還有4米寬的環池步道，種植植物友善環境，也能作為休憩場所。

台南市長黃偉哲指出，2018年823大雨釀災，南學甲有華宗抽水站，北學甲因為沒有抽水設施，積淹水相對嚴重，在中央挹注經費下興建的秀昌抽水站有效集水範圍達140公頃，有效提升北學甲社區及學甲國中周邊的防汛功能，可保護聚落約3500人，希望明年汛期用不到，但有備無患總是好的。

黃偉哲表示，為解決水患，11年來在學甲區陸續投資12.8億元興建水利工程，包括羊稠厝、宅港、下溪洲、華宗、秀昌5座抽水站，以及舊頭港與平和部落防護工程，等到2025年學甲工業區抽水站完工就大功告成。

包括內政部國土管理署副署長於望聖、南市水利局局長邱忠川、學甲區區長張明寶和在地里長都出席啟用典禮，因為地理位置，由「法源」正名為「秀昌」抽水站，站體結構地下及地上各2層，有別於傳統抽水站，兼具實用及美觀。

學甲秀昌抽水站正式啟用，台南市長黃偉哲等人到場視察。記者莊曜聰／攝影
學甲秀昌抽水站正式啟用，台南市長黃偉哲等人到場視察。記者莊曜聰／攝影
學甲秀昌抽水站正式啟用，北學甲地區民眾將免受積淹水之苦。記者莊曜聰／攝影
學甲秀昌抽水站正式啟用，北學甲地區民眾將免受積淹水之苦。記者莊曜聰／攝影
台南市長黃偉哲說，市府為解決水患問題，11年來在學甲區投入12.8億元經費興建水利工程。記者莊曜聰／攝影
台南市長黃偉哲說，市府為解決水患問題，11年來在學甲區投入12.8億元經費興建水利工程。記者莊曜聰／攝影

淹水 水利局 黃偉哲 治水

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