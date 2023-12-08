山海圳國家綠道路段里美避難步道 12/11開放通行

山海圳國家綠道重要路段嘉縣里美避難步道，經7個月封閉整修橋梁等設施，11日將全線開放通行。里美避難步道坡度較陡，海拔落差約500公尺，遊客行前需評估體力。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，里美避難步道位於嘉義縣阿里山鄉，連接里佳及山美兩鄒族部落全長1.6公里，因步道內橋梁及獵寮涼亭已興建10餘年，木構造已有明顯劣化現象，今年4月17日起封閉整修。

農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，歷經7個多月整修後，12月11日全線開放通行。

李定忠指出，里美避難步道是山海圳國家綠道重要路段，步道原先是鄒族原住民部落間往來的聯絡古道，日治時期日本人另闢里美步道，里美避難步道因而荒廢，民國102年嘉義分署為復原古道及緊急救難將古道修復，步道上多為天然原始林，沿線會經過別具特色的三角吊橋、螺旋木階梯及獵寮涼亭。

李定忠提醒遊客，里美避難步道海拔最高處約1000公尺，最低約500公尺，路況坡度較陡，且里佳端入口離里佳部落距離6.2公里，請登山民眾要事先評估自身體力，安排好交通、食宿及準備禦寒衣物。

山海圳國家綠道全長177公里，以台江內海為起點，沿嘉南大圳上溯至烏山頭水庫、曾文水庫、阿里山鄒族部落，直抵東北亞最高峰玉山；在自然環境上，包含不同類型的氣候帶林相與水域等自然生態圈，在人文環境上，穿越台江、西拉雅、鄒、布農族四大文化生活圈。