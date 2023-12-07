嘉市文化局草坪陳澄波雕塑遷移美術館？館方這麼說

嘉義出身的美術巨擘陳澄波雕塑，位在嘉義市文化局草坪，美術館成立後，議會通過議員提案，請市府將陳澄波雕塑遷到美術館廣場，增添美術館獨特風格，引發話題；嘉美館說，陳澄波雕塑的設置概念「望向山林」，是與望向山林戶外美術館共同裝設在文化局前方草坪，兩者有相關，不宜遷移位置。

陳澄波（1895-1947）是第一位以油畫入選日本帝展的台灣人，也是台灣近代美術發展重要先驅，他的畫表現台灣風景迷人特質，對20世紀台灣美術具重大貢獻，市府將每年2月2日訂為「陳澄波日」，緬懷畫家一生對台灣的愛發揚其藝術價值，讓陳登波精神千秋永存。

議員黃露慧、黃大祐姊弟提案，要求市府將目前位在文化局廣場的陳澄波雕塑，遷移到美術館廣場，以名副其實，增添美術館獨特風格，因美術館啟用一段時間，成為熱門拍照打卡景點，陳澄波雕塑遷移到美術館外廣場，不僅符合代表嘉市畫家陳澄波身分，增添美術館獨特風格。獲議會通過。