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嘉義番路「筆柿餅」上市 買氣超旺、擴大收購仍不夠賣

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣番路農會頂尖筆柿餅今天開賣，農會於11月中旬牛心柿餅加工期結束後，目前接力展開筆柿餅的製作。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣番路農會頂尖筆柿餅今天開賣，農會於11月中旬牛心柿餅加工期結束後，目前接力展開筆柿餅的製作。記者呂慧瑜／攝影

有「柿子故鄉」之稱的嘉義縣番路鄉，近5年柿子種植面積減少109.5公頃，產業面臨困境，經番路農會總幹事趙幸芳去年7月接任，化身行銷女王，不僅對農民提高翻倍柿子收購價，今天首批筆柿餅開賣，就連嘉義聞人陳盈助也託友人搶訂700盒，銷售額突飛猛進成長，更成功化解老柿子樹遭砍轉作危機。

頂尖筆柿餅今天開賣，農會販售部湧入採購人潮，更有消費者致電詢問如何從嘉義車站搭公車來採購的路線；今年總幹事趙幸芳不想因柿餅不夠賣，讓消費者敗興而歸，特地到台中市和平區筆柿產區收購，回番路加工製成筆柿餅，要讓全台民眾一整年都能買到好柿。

趙幸芳表示，番路農會走的烘烤方式全部是室內，農會強調的是衛生安全，做自己敢吃也愛吃的柿餅，為食品衛生把關，且以往柿餅產量收購20萬斤柿青就可賣一整年，經過行銷策略拓展下，今年收購柿青牛心柿20萬斤、鑽石蜜柿1萬斤、筆柿6萬斤，共計27萬斤，估計仍不夠賣一整年。

趙幸芳提到，目前限於人力及加工場設備，農會也希望收購量再增，目前和日本冷鏈代理廠商正做冷鏈測試中，未來柿子保存期限若拉長，農會將有能力收購更多柿青，這對柿農是一大幫助，也因收購價好，許多柿農已不再砍柿樹了。

趙幸芳也說，目標是擴建打造觀光工廠，已購入飲冰柿茶集對面土地，可望增加人力和設備，期待從消化鄉內3成的柿子，增加到5成，甚至6成；趙也談到，接任後的改革必要經過一段陣痛期，過程總有不同的聲音，盼團隊和地方一起支持，協助農會帶領農民往更好的未來前進。

原從事公職的趙幸芳，2020年通過檢任官訓練考試，原能在公部門服務到屆齡退休，因是番路媳婦，經番路農會理事長及理事會聘任返鄉任總幹事，地方賦予重任，全力支持她專注農會事務，讓她得以全力以赴，拚行銷。

嘉縣番路農會總幹事趙幸芳去年7月接任，化身行銷女王，不僅農民提高一倍柿子收購價，更開發出柿霜雞湯大受好評，成功逆轉產業凋零危機。圖／趙幸芳提供
嘉縣番路農會總幹事趙幸芳去年7月接任，化身行銷女王，不僅農民提高一倍柿子收購價，更開發出柿霜雞湯大受好評，成功逆轉產業凋零危機。圖／趙幸芳提供
嘉縣番路農會頂尖筆柿餅今天開賣，就連嘉義聞人陳盈助也託友人搶訂700盒，銷售額突飛猛進成長。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣番路農會頂尖筆柿餅今天開賣，就連嘉義聞人陳盈助也託友人搶訂700盒，銷售額突飛猛進成長。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣番路農會已購入販售部前土地，總幹事趙幸芳目標是擴建打造觀光工廠，期待消化鄉內近6成的柿子。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣番路農會已購入販售部前土地，總幹事趙幸芳目標是擴建打造觀光工廠，期待消化鄉內近6成的柿子。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣番路農會頂尖筆柿餅今天開賣，一早就陸續湧入採購人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣番路農會頂尖筆柿餅今天開賣，一早就陸續湧入採購人潮。記者呂慧瑜／攝影

農會 柿餅 嘉義

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