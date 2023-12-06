鹽雕、海廢地景藝術吸睛 一見雙雕藝術季台南七股見

雲嘉南濱海國家風景區管理處的「一見雙雕藝術季」邁入第12年，為配合台灣燈會及台南400，首度從暑假延後到年底，以往是沙雕及鹽雕，今年則是推出鹽雕及海廢地景藝術，在七股鹽山、七股遊客中心兩地同步呈現，鹽雕接近完工，海廢地景藝術都就定位，不少遊客已先睹為快，16日將正式開幕，雲嘉南風管處今天舉行記者會。

雲嘉南風管處處長許宗民說，今年鹽雕有台南古蹟、七股鹽業、在地養殖、自然生態等主題，也首度取得三麗鷗授權，包括Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥等角色都會融入作品中，鹽山頂上的「三麗鷗大明星暢遊台南400」更是吸睛，另外還有圍繞著七股鹽山的9座鹽雕，且由遊客見證作品完成，相當有意義。

為強調自然及環保概念，雲管處也在七股遊客中心打造4座海廢地景藝術，有木工達人王宏亨創作7公尺高的「濱之生」，收集漂流原木打磨而成，有種蒼涼美感，還有用浮球、蚵架、蚵殼等做成的「鯨視紀錄」、「海底新世界」、「愛情的算計」等作品，襯托遊客中心白色的特色建築，呈現出大地藝術館的氛圍，遊客都說「很好拍」。

雲管處指出，一見雙雕藝術季16日起開幕，直到明年3月10日，開幕當天有雲嘉南觀光市集，聖誕假期的12月23、24日則有夜間限定光雕秀、夜光風箏等，16、23、24日3天穿著有Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥圖案的衣著或配件，與鹽雕打卡拍照上傳，就有機會拿到限量明信片，詳情可上「雲嘉南、好好玩」臉書粉絲專頁查詢。