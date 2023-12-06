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鹽雕、海廢地景藝術吸睛 一見雙雕藝術季台南七股見

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
用蚵架、蚵殼漂流木等海廢打造的地景藝術在七股遊客中心建物襯托下相當吸睛。記者莊曜聰／攝影
用蚵架、蚵殼漂流木等海廢打造的地景藝術在七股遊客中心建物襯托下相當吸睛。記者莊曜聰／攝影

雲嘉南濱海國家風景區管理處的「一見雙雕藝術季」邁入第12年，為配合台灣燈會台南400，首度從暑假延後到年底，以往是沙雕及鹽雕，今年則是推出鹽雕及海廢地景藝術，在七股鹽山、七股遊客中心兩地同步呈現，鹽雕接近完工，海廢地景藝術都就定位，不少遊客已先睹為快，16日將正式開幕，雲嘉南風管處今天舉行記者會。

雲嘉南風管處處長許宗民說，今年鹽雕有台南古蹟、七股鹽業、在地養殖、自然生態等主題，也首度取得三麗鷗授權，包括Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥等角色都會融入作品中，鹽山頂上的「三麗鷗大明星暢遊台南400」更是吸睛，另外還有圍繞著七股鹽山的9座鹽雕，且由遊客見證作品完成，相當有意義。

為強調自然及環保概念，雲管處也在七股遊客中心打造4座海廢地景藝術，有木工達人王宏亨創作7公尺高的「濱之生」，收集漂流原木打磨而成，有種蒼涼美感，還有用浮球、蚵架、蚵殼等做成的「鯨視紀錄」、「海底新世界」、「愛情的算計」等作品，襯托遊客中心白色的特色建築，呈現出大地藝術館的氛圍，遊客都說「很好拍」。

雲管處指出，一見雙雕藝術季16日起開幕，直到明年3月10日，開幕當天有雲嘉南觀光市集，聖誕假期的12月23、24日則有夜間限定光雕秀、夜光風箏等，16、23、24日3天穿著有Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥圖案的衣著或配件，與鹽雕打卡拍照上傳，就有機會拿到限量明信片，詳情可上「雲嘉南、好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

一見雙雕藝術季有鹽雕、海廢地景藝術同步登場，海廢地景藝術在七股遊客中心，吸引不少遊客先睹為快。記者莊曜聰／攝影
一見雙雕藝術季有鹽雕、海廢地景藝術同步登場，海廢地景藝術在七股遊客中心，吸引不少遊客先睹為快。記者莊曜聰／攝影
七股鹽山的9座鹽雕作品也接近完工。記者莊曜聰／攝影
七股鹽山的9座鹽雕作品也接近完工。記者莊曜聰／攝影

台南 台灣燈會 國家風景區 藝術節 沙雕

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