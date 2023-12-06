台南永康期待多年 崑大路市地重劃動土

台南市政府於永康區崑山科大旁做市地重劃，開發面積約4.337公頃，因鄰近國道一號大灣交流道，地方已期待多年；市長黃偉哲昨天動土，指將開闢公園、停車場等公設，數十年來易淹水也會改善，預計後年5月完工，將大幅提高土地利用價值。

南市地政局長陳淑美說，崑大路市地重劃範圍鄰近大灣交流道、永大路、崑山科大，其中公設面積約1.735公頃、提供住宅區土地2.582公頃。

中信房屋陳姓店長認為，此處公辦重劃面積有限、選址周遭多已開發，加上近期房地產價格普遍在高檔，對附近地區帶動力量不大。

黃偉哲等人昨執鏟動土，陳淑美解釋，開發完成後將結合北側已發展舊聚落及南側崑山科大優質學區，形成完整區域生活圈，其中重劃工程的公園會以當地古地名鯽魚潭為意象規畫，並設滯洪池，可容納7810立方公尺的量，改善當地淹水問題。

市議員林燕祝建議，過去台南自辦重劃問題重重，公辦的利益才能公開透明，市府應加快「公辦取代自辦」重劃腳步，讓古都老舊社區重生。地政局副局長蔡奇昆回應，目前自辦重劃僅剩早年通過申請舊案或小面積申請。