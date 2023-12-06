嘉市性專區評估 通過提案 黃敏惠：探民意

嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節提案要求市府評估成立性專區的可行性、公益性，認為設性專區對性工作者、消費者、市府是三贏，昨天臨時會最後1天獲9名議員連署通過，有議員認為可藉此蒐集各界建議；市長黃敏惠說，最重要是探求民意。有學者直言「台灣仍是偽道德社會，難做成」。

黃敏惠昨議會臨時會後受訪回應，議會通過的提案會就法令討論、研議可行性及適法性，不過本案的重點仍在民意的溝通。

顏議員提案表示，2011年立法院三讀通過社會秩序維護法修正案，規範縣市政府得自行規畫性交易專區，能有效管理性產業、保障性工作者的權益，且根據日日春關懷互助協會估計實際性工作者近1萬人，每年接待嫖客逾3000萬人次，「性產業」年產值至少可達600億元，國內色情行業更在疫情解封後需求量大增。

提案也指出，成立性專區是三贏的好事，透過縝密的立法規範，可以讓性工作者得以享有勞健保以及正常的勞動薪資，讓消費者擁有安全的交易環境，讓市府能夠增加稅收，方便管理。

連署此案的議員王浩說，2020年彰化曾有議員提案請縣府擬訂性專區自治條例，是由經濟暨綠能發展處研擬，市府無此局處，可透過可行性評估，進一步討論否有足夠量能與編制能夠處理。

嘉義市婦女會榮譽理事長李淑娟反對設立性專區，她認為，設性專區會造成龍蛇雜處，並非貶抑性工作者，但參照設立性專區紅燈區國家，應由中央的高度選擇適當的地點，而不是由地方設立。

中正大學犯防系教授鄭瑞隆說，長期以來台灣有一種偽道德觀，明明是社會需求，但是民眾認為不好的，就傾向不同意，如果提到任一區塊適合做專區，一定會有當地居民反對。

鄭瑞隆也說，要以輕鬆的角度看待議員提案，視為研究案、民調、公投等概念，愈討論事情會釐清得愈清楚，不過他判定做不成，放在台灣那個縣市都一樣。