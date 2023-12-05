青農好消息！ 南市府公告放租20筆耕地 最大面積4公頃

台南市政府為落實「新農人」、「永續農業」政策及提升市有耕地之土地經濟效用，地政局持續辦理放租作業，已公告將放租20筆耕地，地政局籲請民眾在公告期間內向地政局或土地所在地區公所提出申請。

地政局表示，此次放租的20筆市有耕地，柳營區3筆、仁德區1筆、東山區2筆、後壁區1筆、山上區3筆、佳里區7筆、關廟區2筆及歸仁區1筆。放租土地中，有1筆歸仁區土地面積為4公頃以上的一般農業區農牧用地，1筆仁德區土地面積近0.5公頃的養殖用地為較大面積土地，歡迎民眾、欲擴大規模的鄰地使用人承租使用。

市長黃偉哲提醒民眾，市有耕地依現狀辦理放租，地上物概由承租人自理，建議申請人可以利用導航功能，於申請前至現場了解土地地貌及周圍環境狀況，以評估是否符合承租需求。因應數位科技時代來臨，地政局提供更貼心、便利的服務，以網路代替馬路，運用Google導覽，並提供QR-CODE及連結網址，陪您在家也可以輕鬆選「地」、輕鬆看「地」。

地政局長陳淑美說，放租土地僅能作農業或養殖使用，並符合農業及土地使用管制等相關規定，歡迎有意承租，且符合南市市有耕地及養殖用地出租辦法第15條規定資格的民眾，可於公告期間內向地政局或土地所在地區公所提出申請，相關放租資訊及規定可至南市府地政局官方網站「公有耕地租約-最新消息」（網址：https://land.tainan.gov.tw/News.aspx?n=29792&sms=23409）查詢。