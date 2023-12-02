黃敏惠當面爭取輕軌及鐵路高架工程款 陳建仁：中央地方密切合作

行政院長陳建仁下午視察照護弱勢身心障礙孩子的嘉市嘉愛啟智發展中心，市長黃敏惠當面爭取中央興建嘉義火車站到高鐵太保站之間輕軌，並兌現前總統陳水扁來嘉市，開出允諾全額負擔鐵路高架化工程款的支票，陳建仁說，「中央會和地方看看如何密切合作，讓嘉市民得到更好的照顧。」

黃敏惠說，高鐵全線通車，嘉義站第一期聯外道路，採全國唯一的BRT公車，如今其他站大多有聯外輕軌，唯獨嘉義市至今還沒有，前瞻補助軌道計畫，嘉義站有台糖五分車，但關係嘉義縣市共同發展的輕軌還沒有，交通部補助可行性評估費，交給市府執行，但跨縣市輕軌應由中央執行評估建設。

另針對嘉義市鐵路高架化工程款負擔，黃敏惠指出，2003年前總統陳水扁由當時立委蔡同榮等陪同來嘉市，開出允諾全額負擔鐵路高架化工程款支票，中央至今未兌現，嘉市府負擔48億多元的配合款，請中央兌現承諾，全額負擔工程款。

黃敏惠說，這次立委選舉，嘉市藍綠參選人都將鐵路高架配合款，建輕軌及嘉市總圖書館，納入政見，因此希望陳院長協助。陳建仁說，針對市長提出鐵路高架配合款、建輕軌，中央會和地方看看如何密切合作，讓嘉市民得到更好的照顧。」