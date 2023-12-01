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台南旅宿業績創新高 明年更難訂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南旅宿業家數居六都之冠，近期營收也創歷史紀錄，觀旅局輔導太子成大校友會館成為一般旅館充實服務量能。圖／台南市觀旅局提供
台南旅宿業家數居六都之冠，近期營收也創歷史紀錄，觀旅局輔導太子成大校友會館成為一般旅館充實服務量能。圖／台南市觀旅局提供

交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家是史上新高，也居六都之冠，財政部最新發布，台南市今年1至8月旅宿業銷售額創下89億8111萬3000元也創歷史新高，台南旅遊熱假日已常一房難訂，明年將迎來台南400及2024台灣燈會，將有大量團客訂房需求湧入，民眾憂心房價上漲影響旅遊品質；市府觀旅局表示正全面盤點輔導業者增加服務量能，房價都必須申報核定，會確保旅客權益，妥慎審查。

台南市觀光業持續成長，根據財政部國稅局統計資料，今年1月至8月旅宿業銷售額創下89億8111萬3000元的歷史新高，較去年同期65億2040萬6000元大幅增長37.74%，更超越2018年68億8000萬5000元的全年銷售總額；業者說，歷史文化、美食多、慢活的氛圍，但交通和生活相對便利，加上氣候宜人等，不只觀光客，許多劇組都愛來台南拍片，帶動台南旅遊熱度。

觀旅局長林國華指出，台南市旅宿業量能大幅成長，從2018年底旅宿業518家、可提供客房1萬2377間，成長為今年846家、可提供客房1萬5338間，陸續成功引進煙波大飯店、康橋慢旅、捷絲旅、雅樂軒酒店、禧榕軒大飯店及福爾摩沙遊艇酒店等指標旅館業。

同時輔導人與山旅宿（原仙湖休閒農場）、塔木德酒店（原台南學苑）、大坑休閒農場、走馬瀨農場渡假木屋、走馬瀨農場蘭花會館、太子成大校友會館等特定對象住宿設施取得旅館業登記證，充實住宿量能；警光山莊、勞工育樂中心都在整修，還會盤點露營區、香客大樓等提供旅客住宿需求。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，旅宿業者最大的旺季是農曆春節，但通常前後1個月會較淡，住房約5成右，但明年有台南400、台灣燈會及世界蘭展等重大活動，已漸感受這些時期訂房比往年增加，至於房價是否上漲，台南旅宿量能已逐年有增加，業者也多會自律，可能微調但不會惡意哄抬。

台南 台灣燈會 酒店 住宿 露營區

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