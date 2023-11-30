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打造雲嘉南消費觀光休閒中心 嘉義府會聯手爭取華泰名品城進駐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府區段徵收開發的湖子內是嘉市新興蛋黃區，住家商店林立，日前活動中心啟用，區內保留大片市有公地，爭取華泰名品城進駐展店。圖／嘉市府提供
嘉市府區段徵收開發的湖子內是嘉市新興蛋黃區，住家商店林立，日前活動中心啟用，區內保留大片市有公地，爭取華泰名品城進駐展店。圖／嘉市府提供

嘉義市政府積極打造雲嘉南消費休閒觀光中心，成為台灣新都心，市府及議會國民黨團書記長也是立委參選人員張秀華、鄭光宏等議員，得知華泰名品城OUTLETS宣布要在南部開設第二家分店，分進合擊，積極爭取，能否繼知名賣場Costco好市多、IKEA，以及日本連鎖餐廳名店老乾杯、黑毛屋，來嘉市開店後，備受關注。

市府區段徵收開發的湖子內是嘉市新興蛋黃區，住家商店林立，日前活動中心啟用，區內保留大片市有公地，建設處田長沛說，湖子內地點適中，交通動線佳，南側區位還有大片完整土地，公共設施完善，新建湖內里活動中心剛啟用，持續建設消防局辦公廳舍、公園、湖美棒球場，近年人口快速增加，華泰名品城若來設店CP值高，積極透過管道爭取業主來展店。

張秀華、鄭光宏在臉書貼出爭取華泰展店消息，獲大批網友按讚贊同，張秀華認為嘉市地理位置、交通、人口及消費力，都有優勢，嘉市是雲嘉南生活圈消費中心，北到彰化、南到台南車程約45分鐘，約有200萬人口，行政院主計總處2022年調查，嘉市家庭支配所得、每人可支配所得都媲美六都，足見有消費人口及消費能力。

湖子內區段徵收開發完成，北港路區段徵收也將開發，兩處鄰近國道、東西向快速公路，交通便利，周邊嘉縣產業園區也持續開發，嘉市營利事業銷售額2776億元，連續4年創新高，市民平均所得及消費力成長，吸引Costco等知名大賣場及餐飲店相繼進駐開店。

全台最大美式Outlet桃園華泰名品城，挺過疫情挑戰後，去年營業額103億（含稅）站上百億俱樂部，今年東南亞國際旅客大增，營收朝120億邁進，2024年以130億為目標。華泰名品城數年前有展店想法、陸續看地，華泰董事長梁曙凡日前表示，展店地點鎖定南部，預計明年會有近一步關於地點訊息。

華泰名品城 張秀華 區段徵收

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