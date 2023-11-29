台南辦理退伍替代役男救護召訓 提升救災備援量能

台南市辦理為期3天的替代役備役役男初級救護技術員（EMT-1）複訓演訓召集，今天在善化區文康育樂中心開訓，盼提升全市儲備災害防救復原及戰時動員所需各項專長人力。

台南市長黃偉哲在開訓典禮致詞表示，台南市列冊備役役男超過2萬5000人，現行後備軍人新制教育召集已增加至14天，因此今年演訓召集特別將109年入伍役男召回，進行為期3天的EMT-1複訓課程，協助將EMT- 1證書延續效期，並強化自救及救人能力。

黃偉哲說，感謝參訓的退伍役男犧牲寶貴時間，對社會與國家盡心力，並協助市府打造更優質緊急應變及救災人力儲備體系，期盼大家在參與演訓後都能滿載而歸。

台南市民政局提供資料指出，為強化國家整體救護量能，自109年起，替代役役男於基礎訓練期間皆會取得EMT-1證書。

民政局表示，這次演訓安排EMT-1初級救護技術員繼續教育，內容包含「緊急醫療救護體系概論」、「人體構造與生命徵象」等基本課程，以及止血、包紮及固定、傷患搬運、成人及小兒心肺復甦術、氧氣治療與抽吸、頸椎固定術等基本生命急救及救護技術，提升日常突發緊急事故時或未來協助救災等任務之技能，成為台南市防疫、救災與救護工作備援力量。