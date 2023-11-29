影／改善安定新吉里排水 市長黃偉哲要求一次到位

台南市安定區新吉里位於國道8號南側，因地勢低窪、又位於安定排水終點，若遇到短時間強降雨宣洩不及，就容易發生積淹水情形，2018年0823豪雨時更是重災區，居民餘悸猶存，市府向中央爭取經費辦理周邊排水應急改善工程，預計明年3月完工，市長黃偉哲今天到工地視察，指示水利局將第二期治水工程一併納入進行，讓居民早日擺脫淹水困擾。

黃偉哲說，安定區新吉聚落周邊地勢低窪，加上原有排水問題，2018年0823豪雨淹水情形嚴重，在他接棒擔任市長以後，就在安定中排及周邊水系進行整體治理，加上滯洪池啟用發揮效果，現在則是要打通排水路，後續還有二、三期工程，感謝民代爭取，二期已在規畫中，希望第六河川分署幫忙，讓工程接續進行，居民生命財產安全也更有保障。

南市水利局指出，「安定區新吉里活動中心周邊排水應急改善工程」獲得經濟部水利署第六河川分署補助1400萬元，加上地方自籌600萬元，針對活動中心前聚落道路既有側溝進行改建，並將水流導排至台19線之既有箱涵，工程內容包括新設箱涵24.6m、側溝改建總長約400公尺等，可有效提高區域通水能力，降低地區淹水潛勢。

當地居民表示，新吉里社區既有側溝無法消化大量逕流，豪大雨時就會積水影響通行，所幸近年並未有太大雨勢，已無重大災情傳出，現在施工打通排水，希望未來能根除水患，由於聚落鄰近國道8號交流道，上下班人車不少，希望施工單位能注意工事安全，減輕過程對居民生活影響。