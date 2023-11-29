快訊

蕭美琴准辭駐美代表 外交部：新任人選已在作業中

今凌晨「送王」燒王船 台南柳營代天院王醮落幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，廟前人群穿梭熱鬧如白晝。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，廟前人群穿梭熱鬧如白晝。記者謝進盛／攝影

3年1科的台南柳營代天院王船祭醮典，今凌晨辦理壓軸「送王」燒王船儀式，現場湧入逾千名信眾虔誠恭送遊王公回天庭，相關儀式就緒後，凌晨近3點，王船船身燃起火花迅即延燒，約20分鐘已成火海，柳營王醮正式落幕。

柳營區代天院奉祀代天巡狩遊王公，每隔3年舉辦1科王船祭醮典，去年獲登錄台南市定民俗，更受到外界重視。

代天院主委盧朝仁說，這次癸卯科船祭醮典，「遊王號」王船長約15公尺、寬6公尺、中桅15公尺，由造船師林良太、彩繪師曹天助打造，造價近百萬元，體積與上科王船相當。為保留文化，特別仿69年前（1954年）有安炮管的王船造型，船上設置王府，船尾有公廁和倉庫，搭配燈飾裝飾更顯華麗，本月21日辦理開光點眼儀式，王船由信眾協力拉起繩索將王船推行至約50公尺外的王船地。

代天院25日起鼓入醮，連日來廟前熱鬧滾滾，今凌晨進行最後燒王船「送王」儀式，昨深夜起廟前湧入大批信眾，更有多棚歌仔戲、布袋戲、鋼管秀尬陣，有如不夜城，隨著時間逼近，更有不少青少年趕來參與。

凌晨2點多，送王的宋江陣隊伍在乩童帶領下手拿各式兵器敲鑼打鼓繞經王船四周，祈求眾神庇佑四時無災八節有慶，急促的鼓聲，現場氣氛略顯緊張。

凌晨近3點，相關儀式完成後，王船船身突然燃起火花隨後延燒，不到20分鐘熊熊大火傳出陣陣爆裂聲，上空不時燃起灰燼，王船船桅陸續倒下在烈火中被吞噬，不少人把握機會拿起相機、手機拍照或錄影，儀式進入尾聲，相約3年後再見。

台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
現場安排鋼管女郎鋼管秀表演，高難度動作炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
現場安排鋼管女郎鋼管秀表演，高難度動作炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院今凌晨辦理「送王」燒王船儀式，3年1科王醮落幕。記者謝進盛／攝影

燒王船 台南

延伸閱讀

大甲鎮瀾宮迎重修慶成建醮王船 大甲媽12月1日首度南巡屏東遶境3天

「學姐」黃瀞瑩質詢蔣萬安爆火花 互批雙標、社宅空白

台南柳營代天院今王船開光點眼 29日「送王」掀高潮

神明前「信徒大亂鬥」…台南大內宮廟繞境起衝突 警將滋事者送辦

相關新聞

南區醫療網獲獎 張麗善致謝4縣市

雲林、嘉義市、嘉縣、台南地區人口老化嚴重，4縣市組成的南區醫療網今年共同執行整合急性後期照護等3項計畫，成果包括上半年病...

今凌晨「送王」燒王船 台南柳營代天院王醮落幕

3年1科的台南柳營代天院王船祭醮典，今凌晨辦理壓軸「送王」燒王船儀式，現場湧入逾千名信眾虔誠恭送遊王公回天庭，相關儀式就...

清理校園廚餘桶 嘉市改業者承接

嘉義市國中小校園的營養午餐廚餘桶，自非洲豬瘟發生後為防堵疫情，目前由嘉市環保局清潔隊協助清理，但有議員昨質詢說，發現載回...

嘉縣議員質疑不公 凍結修路千萬預算

嘉義縣政府地政處編列明年重劃區農水路整修5000萬元、建設處編養護縣內鄉道1820萬元，不過國民黨議員昨質疑，修繕經費沒...

雲林柳丁節周末登場 主打古坑飲

雲林古坑鄉是柳丁種植1032公頃，年產量占全國3成，不過年初開花結果期受缺水影響，讓今年整體平均減收約1成，有農民說，即...

投入2.1億！國土署送雲林大禮包 優化斗南、古坑地方建設

雲林縣斗南鎮7里生活區道路品質及周邊環境改善計畫，原本去年已獲中央核定，但因故延宕，以致必須提案重審，加上鄰近的古坑鄉2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。