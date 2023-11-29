今凌晨「送王」燒王船 台南柳營代天院王醮落幕

3年1科的台南柳營代天院王船祭醮典，今凌晨辦理壓軸「送王」燒王船儀式，現場湧入逾千名信眾虔誠恭送遊王公回天庭，相關儀式就緒後，凌晨近3點，王船船身燃起火花迅即延燒，約20分鐘已成火海，柳營王醮正式落幕。

柳營區代天院奉祀代天巡狩遊王公，每隔3年舉辦1科王船祭醮典，去年獲登錄台南市定民俗，更受到外界重視。

代天院主委盧朝仁說，這次癸卯科船祭醮典，「遊王號」王船長約15公尺、寬6公尺、中桅15公尺，由造船師林良太、彩繪師曹天助打造，造價近百萬元，體積與上科王船相當。為保留文化，特別仿69年前（1954年）有安炮管的王船造型，船上設置王府，船尾有公廁和倉庫，搭配燈飾裝飾更顯華麗，本月21日辦理開光點眼儀式，王船由信眾協力拉起繩索將王船推行至約50公尺外的王船地。

代天院25日起鼓入醮，連日來廟前熱鬧滾滾，今凌晨進行最後燒王船「送王」儀式，昨深夜起廟前湧入大批信眾，更有多棚歌仔戲、布袋戲、鋼管秀尬陣，有如不夜城，隨著時間逼近，更有不少青少年趕來參與。

凌晨2點多，送王的宋江陣隊伍在乩童帶領下手拿各式兵器敲鑼打鼓繞經王船四周，祈求眾神庇佑四時無災八節有慶，急促的鼓聲，現場氣氛略顯緊張。