清理校園廚餘桶 嘉市改業者承接

嘉義市國中小校園的營養午餐廚餘桶，自非洲豬瘟發生後為防堵疫情，目前由嘉市環保局清潔隊協助清理，但有議員昨質詢說，發現載回學校的桶子未清理乾淨，桶子內甚至長蟲，擔心也把病菌載回校園；對此，市府表示，環保局為義務性協助清理學校廚餘，未來協助媒合業者清理。

市府教育處表示，相關局處已針對學校廚餘回收問題著手研議，將朝媒合具廚餘處理設備的合格畜牧場協助運送等方式解決廚餘問題，以確保食安衛生、並減輕廚房工作人員負擔。

市議員李奕德質詢時播放1張髒汙的廚餘桶，上面還可見蟲，質疑教育處、環保局把廚餘桶倒完後沒有清理乾淨，甚至出現拿錯的餐廳廚餘桶直接送回校園，讓校方人員、廚媽全付武裝、忍著惡臭清洗廚餘桶，不應讓這樣桶子返回校園，也對廚媽等人不夠尊重。

市府教育處長郭添財說，會和環保局討論如何讓廚餘桶回收後乾淨返回校園。環保局長李佳禾則說，目前清潔隊把學校的廚餘桶運回，再委外給廠商處理，近期先請廠商協助加強清潔，但廚餘問題由各校自行編列經費處理更有效率，之後會協調教育處、學校、環保三方研議。