聽新聞
test
0:00 / 0:00

清理校園廚餘桶 嘉市改業者承接

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市有學校的廚餘桶清理後，送回校園被發現長蟲。圖／市議員李奕德提供
嘉義市有學校的廚餘桶清理後，送回校園被發現長蟲。圖／市議員李奕德提供

嘉義市國中小校園的營養午餐廚餘桶，自非洲豬瘟發生後為防堵疫情，目前由嘉市環保局清潔隊協助清理，但有議員昨質詢說，發現載回學校的桶子未清理乾淨，桶子內甚至長蟲，擔心也把病菌載回校園；對此，市府表示，環保局為義務性協助清理學校廚餘，未來協助媒合業者清理。

市府教育處表示，相關局處已針對學校廚餘回收問題著手研議，將朝媒合具廚餘處理設備的合格畜牧場協助運送等方式解決廚餘問題，以確保食安衛生、並減輕廚房工作人員負擔。

市議員李奕德質詢時播放1張髒汙的廚餘桶，上面還可見蟲，質疑教育處、環保局把廚餘桶倒完後沒有清理乾淨，甚至出現拿錯的餐廳廚餘桶直接送回校園，讓校方人員、廚媽全付武裝、忍著惡臭清洗廚餘桶，不應讓這樣桶子返回校園，也對廚媽等人不夠尊重。

市府教育處長郭添財說，會和環保局討論如何讓廚餘桶回收後乾淨返回校園。環保局長李佳禾則說，目前清潔隊把學校的廚餘桶運回，再委外給廠商處理，近期先請廠商協助加強清潔，但廚餘問題由各校自行編列經費處理更有效率，之後會協調教育處、學校、環保三方研議。

廚餘 非洲豬瘟 議員 疫情 營養午餐

延伸閱讀

沒清乾淨…議員批廚餘桶上還有蟲就載回學校 市府：媒合畜牧場業者解決

嘉市科技執法抓這路口「未停車再開」 平均每天高達871件

事多責任重…嘉市教師需兼任校園午餐秘書 老師：希望教學回歸專業

嘉市某高工男學生毆打女學生 校方：完成調查處置輔導

相關新聞

南區醫療網獲獎 張麗善致謝4縣市

雲林、嘉義市、嘉縣、台南地區人口老化嚴重，4縣市組成的南區醫療網今年共同執行整合急性後期照護等3項計畫，成果包括上半年病...

清理校園廚餘桶 嘉市改業者承接

嘉義市國中小校園的營養午餐廚餘桶，自非洲豬瘟發生後為防堵疫情，目前由嘉市環保局清潔隊協助清理，但有議員昨質詢說，發現載回...

嘉縣議員質疑不公 凍結修路千萬預算

嘉義縣政府地政處編列明年重劃區農水路整修5000萬元、建設處編養護縣內鄉道1820萬元，不過國民黨議員昨質疑，修繕經費沒...

雲林柳丁節周末登場 主打古坑飲

雲林古坑鄉是柳丁種植1032公頃，年產量占全國3成，不過年初開花結果期受缺水影響，讓今年整體平均減收約1成，有農民說，即...

投入2.1億！國土署送雲林大禮包 優化斗南、古坑地方建設

雲林縣斗南鎮7里生活區道路品質及周邊環境改善計畫，原本去年已獲中央核定，但因故延宕，以致必須提案重審，加上鄰近的古坑鄉2...

白色恐怖電影「無法離開的人」高中校園場 首站家齊高中

教育部國教署為促進高中職推動轉型正義教育，策畫轉型正義教育課程與活動計畫，鼓勵教師將轉型正義教育議題融入各類課程。台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。