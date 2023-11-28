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投入2.1億！國土署送雲林大禮包 優化斗南、古坑地方建設

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立委劉建國邀集國土管理署長吳欣修等人至雲林斗南、古坑等鄉鎮多處道路現勘並研議改善與闢建計畫，今確認總計將投入2.1億元。記者陳苡葳／攝影
立委劉建國邀集國土管理署長吳欣修等人至雲林斗南、古坑等鄉鎮多處道路現勘並研議改善與闢建計畫，今確認總計將投入2.1億元。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮7里生活區道路品質及周邊環境改善計畫，原本去年已獲中央核定，但因故延宕，以致必須提案重審，加上鄰近的古坑鄉2條要道闢建計畫需要上億元經費，立委劉建國邀集國土管理署長吳欣修現勘，經研議後，今確認計將投入2.1億元優化地方建設。

劉建國指出，斗南鎮包括中天里等7個里，去年通過國土署「提升行車安全道路改善計畫」核定4536萬元改善29處路口、建置長約950公尺的人行道及畫設36格停車格，不過因招標程序卡關，導致全案延宕至今年且需重新提案。

另，古坑部分則是中華路串聯中山路、文淵路至朝陽路，及中華路串聯中山路、文淵路至文淵路6巷等2項道路開闢工程，長度分別為570、470公尺，寬度約8公尺。

斗南鎮長沈暉勛、古坑鄉長林慧如及縣議員張庭綺等人也全程陪同現勘，地方表示，2處的改善計畫都有迫切需求，盼能早日動工以確保用路人行車順暢與安全，也能足夠空間停車。

吳欣修允諾，斗南及古坑2大案件將由中央全力支持，以提升地方道路品質、公共建設與友善環境為重，儘速讓2億1000萬元總經費到位，以期後續招標程序及發包作業順利進行。

立委劉建國邀集國土管理署長吳欣修等人至雲林斗南、古坑等鄉鎮多處道路現勘，研議改善與闢建計畫，今確認總計將投入2.1億元。記者陳苡葳／攝影
立委劉建國邀集國土管理署長吳欣修等人至雲林斗南、古坑等鄉鎮多處道路現勘，研議改善與闢建計畫，今確認總計將投入2.1億元。記者陳苡葳／攝影

古坑 人行道 劉建國 雲林

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