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嘉市科技執法抓這路口「未停車再開」 平均每天高達871件

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「停車再開」科技執法，目前還在宣導期；市警局統計設置後15天內違規件數1萬2194件。圖／嘉義市警局提供
「停車再開」科技執法，目前還在宣導期；市警局統計設置後15天內違規件數1萬2194件。圖／嘉義市警局提供

嘉義市國華街、崇文街口被市警局列為無號誌易肇事路口，於是設置全國首座「停車再開」科技執法，目前還在宣導期；市警局統計設置後15天內違規件數1萬2194件，日平均高達871件，持續加強宣導。

市警局表示，國華街、崇文街口自2016年起辦理多次會勘研議改善方案，並增加交通桿、反射鏡、畫設黃網線及延伸路口紅線等改善工程，至2021年底交通部運輸研究所再次列為嘉市高風險路廊，去年辦理道安會勘研議設置號誌，但是因為路口過小又沒有妥適地點，無法設置，因此設置全國首座「停車再開」科技執法。

市警局統計2019年至今年10月止，國華街、崇文街口發生交通事故41件；肇因涉未依規定停車再開（未依規定讓車等）計40件；酒駕失控1件，顯示該路口事故持續居高不下。

市警局表示，今年10月26日設置完成啟用「停車再開」科技執法，透過詳細數據分析，發現分析至11月8日止，民眾駕駛汽機車行經該路口「未停車再開」違規計12194件、日平均高達871件；11月9日起至21日實施宣導後，違規計6813件、日平均524件，較宣導前日平均減少347件（降幅39.8%），後續將強化於鄰近學校、里鄰發放宣導單提醒用路人注意並遵守道路交通安全規則。

市警局表示，崇文街是支幹道依道路交通管理條例，用路人到這路口就是要停讓，只是相關法規沒有特別規定要如何「停、讓」，因此規畫2個多月的宣導期，經由電腦設定參數，再依據側錄下來的數據分析設定取締標準，再進行違規開單。

嘉義市國華街、崇文街路口，本月14日下午又發生擦撞車禍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市國華街、崇文街路口，本月14日下午又發生擦撞車禍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市國華街、崇文街口是無號誌易肇事路口。圖／嘉義市警局提供
嘉義市國華街、崇文街口是無號誌易肇事路口。圖／嘉義市警局提供
全國首座「停車再開」科技執法，目前還在宣導期，市警局統計設置後15天內違規件數1萬2194件，日平均高達871件，持續加強宣導。圖／嘉義市警局提供
全國首座「停車再開」科技執法，目前還在宣導期，市警局統計設置後15天內違規件數1萬2194件，日平均高達871件，持續加強宣導。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警方配合海報加強宣導。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警方配合海報加強宣導。圖／嘉義市警局提供

科技執法 嘉義

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