古河道開蓋遇這道「國定古蹟圍牆」 台南市府：會做文資審議

台南市區溪流多，除了竹溪外，多數都已沒入地下，福安坑溪、德慶溪仍是老一輩難忘的記憶，為了親水、環境永續，福安坑溪正執行開蓋計畫，但也遇到可能要移動司法博物館的圍牆的問題，增添困難度。

都發局正盤點舊城區可開蓋的溪流，其中德慶溪流經台南一中圍牆旁，且仍留有一小段石砌溪堤，校方表示，在不影響既有建築物下，歡迎來開蓋。水利局表示，讓古河道重現具有重要文化意義，會跨局處討論並爭取經費，希望德慶溪也能開蓋。

為了彰顯文化古都水與生活、文化、歷史及城市進步的關係，台南市都發局以「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」，爭取前瞻經費3800萬元補助，要打造府城古河道重現的第一個示範點。

都發局副局長顏永坤表示，目前正規畫中，後續還要文資審議，預計明年底完成審議就可動工，第一期先做建興國中，接續打開司法博物館前的福安坑溪，之前有先試挖，確認位置，由於可能會影響到圍牆、大王耶子樹，文資委員意見不一，有人贊成可移動圍牆，有人反對，還待溝通，希望能順利。福安坑溪過了永福路後因於都位在道路上方，要開蓋有困難。除了福安坑溪，也針對德慶溪等溪流做盤點，由於都沒入地下成為排水溝，因有箱涵、建築線等問題，希望能找出適合開蓋的位置。

水利局長邱忠川說，當市府副秘書長時敲定福安坑溪的重現計畫，讓古河道重現深具歷史與文化意義，德慶溪早年是舊城區重要溪流，若開蓋目標確定，就可以做，將結合相關局處讓更多古河道重現。

文史工作者吳昭明表示，依照古地圖，福安坑溪因不會影響到司博館前「天下為公」的圍牆與椰子樹，而德慶溪源於南一中操場北側與成大女生宿舍附近，根據古地圖，流經南一中圍牆旁，早年德慶溪很寬，後淤積縮小，此段位於公有地，是最佳的古河道重現段。南一中校長廖財固表示，圍牆旁就是舊河道，還有溪堤，在不影響建築物的原則下，歡迎來開蓋。曾帶著學生探索德慶溪的地理老師翁蕙君說，若能在此重現古河道，舉雙手贊成。