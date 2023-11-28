鄭文燦喊「水上民雄高架化」 議員批騙選票…翁章梁：政治人物口誤正常

行政院副院長鄭文燦日前到嘉義縣造勢活動，口誤喊出「水上到民雄的鐵路要高架化」。有議員今在議會定期會質疑，水上鐵路沒有高架化，不該在公開場合騙選民，這「不是口誤、是可惡」。縣長翁章梁說，當下向鄭文燦確認是記錯，政治人物口誤很正常。

議員詹琬蓁今天播放影片，鄭文燦提及「要讓水上到民雄也高架化，民進黨執政一定會挺嘉義。」詹琬蓁提問，這個說法是承諾、開支票，還是在騙選票？議員王啟澧說，大庭廣眾告訴大家要做高架化，鄭文燦不是口誤，應該是可惡。

翁章梁表示，政治人物有時候口誤很正常，他當時也在場，聽到鄭文燦在台上說完，立即向他請教「是不是記錯」，鄭文燦後來發現記錯了，應該是大平台才對，是口誤。

詹琬蓁說，鄭文燦公開對民眾說鐵路高架化要從水上到民雄，還說民進黨一定會挺嘉義，實際上水上並沒有鐵路高架化，研議大平台已數年，怎麼能算是口誤，當下應立即糾正，否則就是共犯結構的詐騙集團。