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鄭文燦喊「水上民雄高架化」 議員批騙選票…翁章梁：政治人物口誤正常

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員王啟澧今在議會定期會質疑行政院副院長鄭文燦不是口誤、是可惡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員王啟澧今在議會定期會質疑行政院副院長鄭文燦不是口誤、是可惡。記者黃于凡／翻攝

行政院副院長鄭文燦日前到嘉義縣造勢活動，口誤喊出「水上到民雄的鐵路要高架化」。有議員今在議會定期會質疑，水上鐵路沒有高架化，不該在公開場合騙選民，這「不是口誤、是可惡」。縣長翁章梁說，當下向鄭文燦確認是記錯，政治人物口誤很正常。

議員詹琬蓁今天播放影片，鄭文燦提及「要讓水上到民雄也高架化，民進黨執政一定會挺嘉義。」詹琬蓁提問，這個說法是承諾、開支票，還是在騙選票？議員王啟澧說，大庭廣眾告訴大家要做高架化，鄭文燦不是口誤，應該是可惡。

翁章梁表示，政治人物有時候口誤很正常，他當時也在場，聽到鄭文燦在台上說完，立即向他請教「是不是記錯」，鄭文燦後來發現記錯了，應該是大平台才對，是口誤。

詹琬蓁說，鄭文燦公開對民眾說鐵路高架化要從水上到民雄，還說民進黨一定會挺嘉義，實際上水上並沒有鐵路高架化，研議大平台已數年，怎麼能算是口誤，當下應立即糾正，否則就是共犯結構的詐騙集團。

嘉義縣議員詹琬蓁今在議會定期會質疑行政院副院長鄭文燦口誤說水上鐵路要高架化，是在公開場合騙選票。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁今在議會定期會質疑行政院副院長鄭文燦口誤說水上鐵路要高架化，是在公開場合騙選票。記者黃于凡／翻攝

鄭文燦 嘉義 鐵路高架化 翁章梁 詹琬蓁 行政院

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