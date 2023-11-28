雙層巴士台南後壁下月首發「後壁找米樂」 明起報名

在府城地區行駛的雙層觀光巴士將首度開進後壁區；12月30日將舉辦「後壁找米樂」雙層巴士體驗活動，安排上下午各一場次，前往後壁菁寮等多處景點體驗在地樂活，明（29）日起開放民眾報名。

「後壁找米樂」雙層巴士體驗路線，行程約3小時，每場次30個名額，還贈送後壁特產茄芷袋1只，安排有三處景點，分別為：

第一站楊媽媽菓子工坊，親手製作米馬卡龍DIY體驗活動-享用自己做的米馬卡龍。第二站老街巡禮，前往菁寮社區(無米樂和俗女養成記拍攝地點) 步穀農創館吃紅龜粿、喝米奶茶。第三站社區營造-網美拍照景點：參訪長短樹社區（芳榮米廠），吃社區媽媽手作碗粿。

該項雙層巴士體驗，30日上午9點、下午1點各安排1場，不過價格不便宜；每場次1399元，明（29）日至12月8日報名可享早鳥價999元，報名至下月20日截止，活動網址為https://www.haonanbuy.com/product_detail.php?item=337

爭取上述活動的南市議員李宗翰說，副總統賴清德在擔任台南市長時推動的雙層巴士，都僅在府城原市區行駛，而後壁夕陽之美，在嘉南平原數一數二，若能從雙層巴士上吹著微風享用在地美食看著美景，相信能夠成為新一波的熱門旅遊服務，感謝市府觀旅局、交通局聽到基層心聲。

李宗翰表示，只要將台南當季農特產品及在地景點整合到雙層巴士遊程中，就可達到類似泰國餐旅巴士的成果；未來還可以規畫鄰近白河、東山、鹽水等區，相信可一併帶起周邊旅遊服務。