冷凍花生好吃嗎？農民稱讚口感佳營養不流失深受歡迎

小犬颱風侵襲今年主產花生的雲林普遍減產，花生價格上揚，為確保花生品質，台南農改場今天在花生主產地元長鄉敏捷冷凍土豆農場召開機採及確保花生品種純度觀摩會，立委蘇治芬應邀參加。冷凍花生負責人陳敏捷強調農村缺工，最好的方法就是推行冷凍花生，採收當天不必曝曬直接進行高壓蒸煮加工成冷凍花生，保鮮營養不流失又好吃，且可全年供應調節產銷供需，解決缺工好處多多。

為確保花生品種純度，提高種原使用代數，發展花生產業重要技術，台南農改場今天在雲林縣元長鄉敏捷合作農場辦理「花生種原一貫化機械採種示範觀摩會」，請來專家解說示範種原控制及留種技術，讓農民深入了解這項關鍵技術，吸引不少農民參加，。

立委蘇治芬也與農民探討花生相關議題指出，目前國內尚無專業的種苗業者或採種業者，農民須仰賴台南農改場提供種原，建立優良品種繁殖制度，穩定花生品質，未來相關的機械化等問題，交給政府會全力相助，農民大可放心耕作即可。

目前市面銷售的「冷凍花生」很受歡迎，敏捷冷凍花生合作農場班長陳敏捷說，今年受颱風影響，各地花生普遍減產約3到4成，價格也比去年高，9號花生每公斤可賣到50元以上，他認為冷凍花生是調節市場供需及節省人工的最佳利器。

陳敏捷說，冷凍花生以台南17號花生為主，他目前契作約150公頃，冷凍花生的好處就是早上採收，經消毒、篩選，再以高壓蒸煮後，下午就可送進零下23度C的冷凍庫急速冷凍，可保鮮長達1年，不像一般花生在採收期3個月期間就可能賣光，供需失衡，且因採收到成品急凍保鮮，營養不流失，更沒有黃麷毒素的問題，營養又安全。