新營交流道改善可行性研究 地方說明會蒐集民意

台南市政府推動國1新營交流道改善工程，擬於北上車道增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路，大幅改善現有交流道與長榮路、復興路口交通壅塞。可行性研究預計年底送高公局審議。

為使民眾瞭解新營交流道改善規劃內容，台南市政府交通局今天在新營區公所辦理地方說明會，並邀集立法委員、議員、里長等民意代表及民眾出席。

交通局長王銘德表示，因應國道1號新營交流道上下匝道車流龐大，常造成交流道周遭平面道路壅塞。其中以北出右轉匝道尤為明顯，未來新營地區重要建設開發完成後，帶動周邊區域經濟發展，所衍生的交通量預期亦將增加新營交流道負荷，更顯全案推動的迫切與必要。

王銘德說，新營交流道的改善為地方多年關注交通議題，今天說明會地方反應熱烈，蒐集相關意見後，預計年底前送交通部高速公路局審議，並積極爭取中央支持並加速審議。後續經高公局審議會議通過報交通部核定後，將續由高公局辦理規劃（含環差）、設計及施工。

交通局新聞稿表示，專業規劃團隊依「高速公路增設及改善交流道設置原則」，就工程技術、交通改善、環境景觀、經濟可行性、市府配合款等面向進行分析與評估。建議增設高架匝道跨越長榮路口銜接復興路為較佳方案，可有效轉移68%車流改行高架匝道，除方便往新營市區方向車流不需停等長榮路號誌外，可有效紓解復興長榮路口尖峰交通壅塞情形，總工程經費初估約新台幣6.33億元。