古坑1蛋雞場25日確診禽流感 3天撲殺1.5萬隻雞

雲林古坑鄉1蛋雞場日前有異狀，經通報後，25日確診H5N1，雲林縣動植物防疫所歷經3天撲殺1萬5374隻蛋雞及銷毀3萬5413顆雞蛋，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

雲林縣動植物防疫所指出，此次撲殺古坑蛋雞禽流感陽性場，是今年4月才竣工的新蛋雞場，飼主才飼養第1批蛋雞，不料本月11日發現雞隻有異樣，聯繫特約獸醫師前往檢診，罹病初期症狀並不明顯，診治也並未見改善。

業者22日通報雲林縣動植物防疫所採樣，25日確診H5N1（亞型高病原性禽流感病例），當天即進行撲殺作業；由於蛋雞飼養方式與雞籠陳設特殊，全場1萬5374隻蛋雞及3萬5413顆雞蛋的撲殺銷毀作業，直到今天才全數清理完成。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，候鳥路徑上游國家日本的禽場及候（野）鳥監測皆已發現禽流感案例，而近期國內候（野）鳥排遺也檢出H5N1，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入國內的風險已大為增加，防疫所持續以簡訊、社群媒體等管道，提醒禽農務必加強禽場生物安全防疫。

雲林縣動植物防疫所呼籲養禽業者，若發現飼養家禽出現異常死亡或飲水量、攝食量、產蛋率下降等情形，應立即通報，以防範病毒散播風險，造成重大經濟損失。