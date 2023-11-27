雲林虎尾新增1處科技執法 113年元旦起嚇阻違規
雲林縣警察局考量虎尾鎮林森路一段與公安路口交通違規態樣多，唯有加強交通科技執法方可降低違規，將針對闖紅燈及未禮讓行人等違規事項開罰，日前完成驗收，明年元旦起開始執法。
根據雲林縣警察局統計，虎尾鎮林森路一段與公安路口今年1月到10月共取締闖紅燈、違規停車等交通違規達226件，此外，今年1月到10月同路口發生11件交通事故，造成15人受傷。
雲林縣警察局交通隊今天發布新聞稿指出，虎尾鎮林森路為縣道145線公路，平日車流眾多，且為貫穿虎尾鎮市區主要道路，與公安路口附近有郵局、市場、雲林布袋戲館等景點，人潮眾多。
警方說明，虎尾鎮林森路一段與公安路口交通違規態樣多，單憑警力無法在路口24小時執法，無法有效嚇阻交通違規，亟需加強交通科技執法，才能有效降低路口違規，保障用路人安全。
警方表示，此路口科技執法取締項目包括闖紅燈、未禮讓行人等違規事項，日前完成驗收，113年元旦起開始執法。
另外，雲林縣警察局向中央爭取經費，明年路口多功能交通違規科技執法再增加6處，將選定重要路口設置執法。
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