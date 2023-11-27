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台南虎頭埤釣魚賽 清30公斤外來種魚
台南市虎頭埤風景區水域大約30公頃，生態豐富，不過飽受外來種入侵例如吳郭魚、琵琶鼠、筍殼魚等，為此市府去年起辦釣魚比賽，昨第3度舉行，近250名釣魚好手齊聚，共清除30公斤外來種。南市府表示，持續注意是否有人到此放生，並宣導珍愛原生魚種。
觀旅局虎頭埤風景區管理所指出，前兩次釣魚比賽總共移除約150公斤外來種，這次釣魚競賽能讓民眾將魚帶回之外，更提供大桶子方便帶不回的民眾放置，後續交由新化清潔隊處理。
市府為喚起民眾對於外來種危機意識，去年3月、10月辦釣魚比賽，頗受好評，昨天比賽共釣起30公斤外來魚種，此次特別將筍殼魚列入「目標魚種」，不過它屬溪底魚不易上鉤，歷經3個小時比拚，參賽者僅楊宗霈、羅啟誠、廖國峰、洪坤泰有釣得。
至於釣起來的魚秤重較勁，由高雄旗山區的郭柏辰以2公斤泰國鱧奪得第1。
昨「路亞竿環保釣魚比賽」有不少遊客攜家帶眷，一邊享受釣魚樂、一邊享受親子樂趣；高雄鼓山的郭姓參賽者說，自己10多年釣齡，首次到虎頭埤釣魚，環境好對於釣客而言相對安全。
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