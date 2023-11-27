聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南虎頭埤釣魚賽 清30公斤外來種魚

聯合報／ 記者李文德／台南報導
台南虎頭埤風景區為清除外來種，昨天舉行釣魚比賽，吸引250名釣魚好手參與。記者李文德／攝影
台南虎頭埤風景區為清除外來種，昨天舉行釣魚比賽，吸引250名釣魚好手參與。記者李文德／攝影

台南市虎頭埤風景區水域大約30公頃，生態豐富，不過飽受外來種入侵例如吳郭魚、琵琶鼠、筍殼魚等，為此市府去年起辦釣魚比賽，昨第3度舉行，近250名釣魚好手齊聚，共清除30公斤外來種。南市府表示，持續注意是否有人到此放生，並宣導珍愛原生魚種。

觀旅局虎頭埤風景區管理所指出，前兩次釣魚比賽總共移除約150公斤外來種，這次釣魚競賽能讓民眾將魚帶回之外，更提供大桶子方便帶不回的民眾放置，後續交由新化清潔隊處理。

市府為喚起民眾對於外來種危機意識，去年3月、10月辦釣魚比賽，頗受好評，昨天比賽共釣起30公斤外來魚種，此次特別將筍殼魚列入「目標魚種」，不過它屬溪底魚不易上鉤，歷經3個小時比拚，參賽者僅楊宗霈、羅啟誠、廖國峰、洪坤泰有釣得。

至於釣起來的魚秤重較勁，由高雄旗山區的郭柏辰以2公斤泰國鱧奪得第1。

昨「路亞竿環保釣魚比賽」有不少遊客攜家帶眷，一邊享受釣魚樂、一邊享受親子樂趣；高雄鼓山的郭姓參賽者說，自己10多年釣齡，首次到虎頭埤釣魚，環境好對於釣客而言相對安全。

虎頭埤 親子 放生 吳郭魚

延伸閱讀

杜絕外來種入侵虎頭埤！ 250釣魚好手齊聚競技除4害

虎埤網美照攝影賽評選 曾意雯的黃金雨步道奪冠

上萬斤琵琶鼠魚肆虐桃園埤塘 原因竟和北部缺水有關

西子灣最多！武裝雙棘蟹入侵南台灣海域 國海院建議勿食用

相關新聞

蚵農佳音 台南安平港畫設「區劃漁業權」

國內蚵農幾乎都有漁業權，可於一定水域採捕或養殖漁產，但台南市安平、南區、安南區的蚵農卻因安平商港開發讓漁業權消失，無法雇...

台南虎頭埤釣魚賽 清30公斤外來種魚

台南市虎頭埤風景區水域大約30公頃，生態豐富，不過飽受外來種入侵例如吳郭魚、琵琶鼠、筍殼魚等，為此市府去年起辦釣魚比賽，...

台南新營路邊停車收費 下月擴及4路

台南新營區8月開始實施路邊停車收費，市府交通局日前再盤點，下月新增新進路等4條道路、約360個車格加入收費，初期停第1小...

嘉市湖子內區徵 2年多800戶增為38鄰

嘉義市湖子內區段徵收成為新興發展區，近兩年增加近800戶、從19鄰暴增1倍到38鄰，成全市最多鄰的里，湖內里活動中心昨舉...

蛋黃區幾乎都納入 台南新營路邊收費下月擴大路段

台南市新營區實施路邊停車收費今年8月上路，市府交通局日前盤點適合地點，新增新進路等4條道路約360席，下月將加入收費，涵...

台南七股鄉親怒吼 「反對不當種電」首場連署啟動

台南市七股區里長聯誼會會長陳中正偕同多名里長，今下午在龍山宮辦理「反不當種電搶救七股萬人連署活動」，呼籲政府須總量管制且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。